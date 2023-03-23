«Дзеркальний Апокаліпсис»: як потрібно загадувати бажання, щоб воно збулось 23 березня 2023 року
Нумерологи стверджують, що 23 березня 2023 року непростий день, а дуже містична та по-справжньому чарівна дата. Це час кардинальних змін. Але характер й напрямок цих змін залежить від самої людини, її дій та старань.
Треба навчитися контролювати свої емоції, свій внутрішній стан — і тоді вам вдасться уникнути багатьох проблем та негараздів, пише сайт з гороскопами.
Цього дня важливо правильно розставити пріоритети та впевнено рухатися до головної мети. А ось ображати когось, злитися та конфліктувати просто протипоказано.
Це той самий випадок, коли агресія буде у сто разів покарана. Тому і називають нумерологи цю дату «дзеркальним апокаліпсисом» — цей день може стати не дуже добрим кінцем справ, коли зло може позначитися, як у дзеркалі, і обернутися проти того, хто його транслює.
Тому проявляйте більше добра та милосердя у цей час — і станете щасливими.
Дзеркальну дату
Кожній людині доведеться попрощатися з минулим. Тягнути його в нове життя немає сенсу. Тим більше, що цей день дає унікальні шанси. Це відмінна можливість позбутися всього, що заважає дихати на повні груди.
Нумерологи нагадують, що все у руках кожного з нас. Адже саме ми є творцями своєї долі. Всесвіт дає нам шанси, а ось ми використовуватимемо їх чи ні — це наша особиста справа.
Розшифрування дзеркальної дати 23.03.2023
У цій даті порівну «двійок» і «трійок», а отже, цифри, що домінує, немає. Тому достатньо охарактеризувати кожну з них. Так, «двійка» символізує об'єднання задля досягнення якоїсь великої мети. Хороший знак для людей, які шукають свою другу половинку. У дзеркальну дату пошуки будуть більш вдалими.
«Трійка» відповідає за духовне зростання та соціальні зв'язки. Вона «підстьобує» творчих та креативних людей. Тому багато хто замислюється про початок якихось власних проєктів.
У дзеркальну дату можна і потрібно:
- складати плани, будувати проєкти та мріяти;
- сприятливі будь-які процедури для краси та здоров'я;
- провести день з коханими та близькими за духом людьми;
- помиритися з тими, з ким у сварці;
- для тих, хто істинно вірує, це добрий день для прохання до Бога;
- чудовий час для медитацій, духовних практик;
- не варто цього дня плакати і сумувати, дивіться на світ з посмішкою, і він відповість вам тим самим.
Не можна у дзеркальну дату:
- лаятися і сваритися;
- вступати у конфліктні ситуації;
- з'ясовувати відносини;
- нецензурно висловлюватись.
Як загадати бажання, щоб воно точно і швидко здійснилося
Відомо кілька способів попросити у Всесвіту бажаного. Наприклад, увечері написати на різних папірцях все, що хочеться, і залишити їх на столі. Вранці спалити «листи» над полум'ям свічки та розвіяти попіл.
Другий варіант ще простіше. У вечір дзеркальної дати
Третій спосіб більше нагадує цілий обряд. Для проведення слід залишитися у кімнаті перед дзеркалом наодинці. Увімкнути приємну музику та запалити свічку. Дивіться через полум'я на своє відображення та думайте про бажання.
Пам'ятайте, що не можна просити у Всесвіту виконання мрії, яка може комусь нашкодити. Навіть якщо буде позитивний результат, вам доведеться зіткнутися з наслідками.
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