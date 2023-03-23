«Дзеркальний Апокаліпсис»: як потрібно загадувати бажання, щоб воно збулось 23 березня 2023 року

Нумерологи стверджують, що 23 березня 2023 року непростий день, а дуже містична та по-справжньому чарівна дата. Це час кардинальних змін. Але характер й напрямок цих змін залежить від самої людини, її дій та старань.

Треба навчитися контролювати свої емоції, свій внутрішній стан — і тоді вам вдасться уникнути багатьох проблем та негараздів, пише сайт з гороскопами.

Цього дня важливо правильно розставити пріоритети та впевнено рухатися до головної мети. А ось ображати когось, злитися та конфліктувати просто протипоказано.

Це той самий випадок, коли агресія буде у сто разів покарана. Тому і називають нумерологи цю дату «дзеркальним апокаліпсисом» — цей день може стати не дуже добрим кінцем справ, коли зло може позначитися, як у дзеркалі, і обернутися проти того, хто його транслює.

Тому проявляйте більше добра та милосердя у цей час — і станете щасливими.

Дзеркальну дату 23.03.2023 не варто характеризувати як завжди, описуючи кожну цифру. Вона передбачає повне оновлення та перехід від старого до нового.

Кожній людині доведеться попрощатися з минулим. Тягнути його в нове життя немає сенсу. Тим більше, що цей день дає унікальні шанси. Це відмінна можливість позбутися всього, що заважає дихати на повні груди.

Нумерологи нагадують, що все у руках кожного з нас. Адже саме ми є творцями своєї долі. Всесвіт дає нам шанси, а ось ми використовуватимемо їх чи ні — це наша особиста справа.

Розшифрування дзеркальної дати 23.03.2023

У цій даті порівну «двійок» і «трійок», а отже, цифри, що домінує, немає. Тому достатньо охарактеризувати кожну з них. Так, «двійка» символізує об'єднання задля досягнення якоїсь великої мети. Хороший знак для людей, які шукають свою другу половинку. У дзеркальну дату пошуки будуть більш вдалими.

«Трійка» відповідає за духовне зростання та соціальні зв'язки. Вона «підстьобує» творчих та креативних людей. Тому багато хто замислюється про початок якихось власних проєктів.

У дзеркальну дату можна і потрібно:

- складати плани, будувати проєкти та мріяти;

- сприятливі будь-які процедури для краси та здоров'я;

- провести день з коханими та близькими за духом людьми;

- помиритися з тими, з ким у сварці;

- для тих, хто істинно вірує, це добрий день для прохання до Бога;

- чудовий час для медитацій, духовних практик;

- не варто цього дня плакати і сумувати, дивіться на світ з посмішкою, і він відповість вам тим самим.

Не можна у дзеркальну дату:

- лаятися і сваритися;

- вступати у конфліктні ситуації;

- з'ясовувати відносини;

- нецензурно висловлюватись.

Як загадати бажання, щоб воно точно і швидко здійснилося

Відомо кілька способів попросити у Всесвіту бажаного. Наприклад, увечері написати на різних папірцях все, що хочеться, і залишити їх на столі. Вранці спалити «листи» над полум'ям свічки та розвіяти попіл.

Другий варіант ще простіше. У вечір дзеркальної дати 23.03.2023 подумайте про свою мрію, сформулюйте її та вголос попросіть Всесвіт виконати її. Відразу після цього лягайте спати.

Третій спосіб більше нагадує цілий обряд. Для проведення слід залишитися у кімнаті перед дзеркалом наодинці. Увімкнути приємну музику та запалити свічку. Дивіться через полум'я на своє відображення та думайте про бажання.

Пам'ятайте, що не можна просити у Всесвіту виконання мрії, яка може комусь нашкодити. Навіть якщо буде позитивний результат, вам доведеться зіткнутися з наслідками.

Раніше ми розповідали, як у дзеркальну дату притягнути гроші та багатство.

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