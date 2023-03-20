Суд над путіним в Гаазі: за яких умов це станеться

17 березня Міжнародний кримінальний суд в Гаазі видав ордер на арешт володимира путіна. Лідера Кремля звинувачують у воєнних злочинах у зв'язку з депортацією українських дітей до росії. МКС також видав ордер на арешт Марії Львової-Бєлової, уповноваженої уряду росії з прав дитини.

Розслідування очолює головний прокурор МКС Карім Хан, який минулого року тричі відвідував Україну. Як повідомляє видання t-online, ордери на арешт — це перший крок до судового процесу. Однак з попередніх судових процесів зрозуміло, що притягнути до відповідальності високопоставлених державних чиновників складно. За понад 20 років було винесено лише п'ять обвинувальних вироків за так звані основні злочини. Жоден із засуджених не є високопоставленим представником владного апарату.

Арешт путіна наразі також малоймовірний: він не може послатися на свій імунітет, оскільки він не поширюється на провадження щодо воєнних злочинів або злочинів проти людяності. Але російська федерація не визнає суд в Гаазі. Тому російська влада навряд чи вживатиме заходів проти свого президента, особливо в росії, яка зараз має диктаторські риси.

Але поки путін перебуває лише на території росії або подорожує країнами, які не підписали Римський статут, ордер на арешт не становить для нього жодної загрози. Його навіть не можна судити заочно — Міжнародний кримінальний суд не має права судити людей, які самі не присутні в суді. Найбільш вірогідним сценарієм, за яким путін може постати перед суддями в Гаазі, є, ймовірно, зміна режиму в росії: якщо путін втратить свій пост, а отже, і владу, нове російське керівництво може видати його до Гааги. Однак якщо судовий процес колись відбудеться, засудження путіна не буде гарантованим. Прокурори повинні будуть чітко довести, що президент особисто віддавав накази про військові злочини або що вони були скоєні під його керівництвом.

Нагадаємо, в ГУР вважають, що Кремль шукає наступника путіну.

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