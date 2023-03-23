Названо чотири організації, від яких українці можуть отримати до 7 тис. грн допомоги: куди звертатись

Внутрішньо переміщені особи (ВПО) можуть отримати допомогу від кількох міжнародних організацій.

Про те, як оформити допомогу, нагадує OBOZREVATEL.

Так, Агенція ООН у справах біженців продовжує виплати вразливим категоріям ВПО, які постраждали від військових дій та тим, хто повернувся до свого постійного місця проживання в певні регіони України.

Після розгляду заявки можна отримати на картку виплату в розмірі 2 220 грн (на одну особу).

Гроші будуть надходити щомісячно протягом трьох місяців. Адреси та графік роботи пунктів реєстрації можна подивитися за посиланням.

В межах програми ACTED допомога надається жителям, які виїхали з Донецької, Луганської, Харківської, Сумської, Чернігівської, Миколаївської, Запорізької та Херсонської областей.

На кожного члена сім'ї, яка виїхала на безпечні території, виплачується сума одразу в розмірі 6600 грн.

Оплата провадиться через відділення «Ощадбанку», «Укрпошти» або ж на картку «Ощадбанку».

Для того, щоб подати заяву на оформлення допомоги від держави, необхідно звернутися за телефоном: 0 800 33 69 36. Потрібні такі документи: паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво народження дітей.

Виплати від ЮНІСЕФ надаються багатодітним сім'ям, які постраждали від війни. Допомога виплачується у розмірі 2 200 грн раз на місяць, але не більше як на п’ятьох осіб.

Від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні та Товариства Червоного Хреста фінансова допомога в межах програми становить 2500 грн на особу. Виплати здійснюватимуться на підставі даних з інформаційної бази ВПО.

Для уточнення подробиць можна звернутися на гарячу лінію — 0 800 332 656 або надіслати електронного листа на адресу [email protected] або на [email protected]

Українці також можуть отримати допомогу від Нью-Йоркської благодійної організації у галузі технологічної індустрії 1K. Передбачається одноразова фінансова підтримка в розмірі $ 1 тис.

Допомога є одноразовою та орієнтована на сім'ї. Подати заявку на її отримання може будь-яка українська сім'я, яка перебуває в країні. Подати заявку на виплату можна за посиланням.

Нагадаємо, сім'ї з дітьми, які опинилися у скрутному становищі, можуть оформити грошову допомогу від благодійної організації «СОС Дитячі містечка Україна». Організація приймає заявки на грошову допомогу до квітня 2023 року.

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