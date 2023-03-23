Помер майстер, який зафіксував легендарну «руку Бога» Дієго Марадони (відео)

У віці 87 років помер знаменитий фотограф Андре Лекок, котрий цілих 40 років (з 1956-го по 1996-й) працював в авторитетному французькому виданні «Екіп», повідомляє сайт L'Équipe.

Майстер знімку, що висвітлював наймасштабніші спортивні події та, зокрема, працював на дев'яти чемпіонатах світу з футболу, став автором легендарного фото «руки Бога» Дієго Марадони. Саме Лекок на ЧС-1986 у Мексиці зафіксував доказ того, що лідер збірної Аргентини забив у чвертьфіналі гол у ворота англійців з явним порушенням правил. У боротьбі за м'яч Марадона випередив голкіпера Пітера Шилтона і рукою спрямував м'яч у сітку. Рефері вважав, що Дієго зіграв головою і зарахував взяття воріт, а Аргентина в підсумку (зі ще одним — неймовірним — голом Марадони) вийшла до півфіналу, а потім і взагалі стала чемпіоном світу.

Відео голів Дієго Марадони у матчі Аргентина — Англія — 2:1 на ЧС-1986

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що футболку Дієго Марадони, в якій було забито два легендарні голи на ЧС-1986, продали за 9 млн доларів.

Фото «Екіп»

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