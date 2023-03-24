«Був першокласним водієм»: ворожий обстріл обірвав життя українського захисника

У Змієві на Харківщині повідомило про загибель земляка — Богдана Шемигона. Молодший сержант механізованого взводу загинув поблизу населеного пункту Хромове Бахмутського району внаслідок обстрілу окупантів. Йому назавжди 48 років.

«Богдан з багатодітної родини. У 15 років пішов працювати на Зміївський машинобудівний завод. У 1992-му, у день свого народження, призвався на строкову службу у Збройні сили України, — повідомляє в некролозі міська рада. — Богдан був першокласним водієм. Останні роки працював автомеханіком на фірмі, де користувався повагою у колег та керівника.

Друзі згадують Богдана відповідальним, рішучим та мужнім, надійним товаришем, який завжди готовий був прийти на допомогу. Він виховував доньку, якій зараз 18 років. Був гарним батьком, турботливим сином та люблячим братом".

Повномасштабне вторгнення російської армії в лютому минулого року спонукало Богдана піти добровольцем до лав ЗСУ. Вже 26 лютого він пішов до військкомату, а 1 березня 2022 року був прийнятий на військову службу на посаду водія. У Богдана залишилася любляча його сім'я — батьки, дружина, донька, сестри, брат та племінники.

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