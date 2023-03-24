Не хотіли віддавати 40 тисяч доларів: на Вінниччині боржники вбили кредитора (відео)

На Вінничині, де днями загинули жінка та її 14-річний син, які отруїлися чадним газом, поліцейські розкрили вбивство мешканця Хмільника, який зник разом з автомобілем ще 21 лютого цього року.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, поліцейські перевіряли усі версії зникнення 37-річного чоловіка, насамперед, основну — вбивство. Адже у в день зникнення він зустрічався з двома жителями Уланівської територіальної громади, які заборгували йому гроші — 40 тисяч доларів. З того часу потерпілого ніхто не бачив.

Чоловікам повідомили їм про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з корисливих мотивів за попередньою змовою групою осіб, та незаконному заволодінні транспортним засобом. Їх відправили під варту без можливості внести заставу. Свою причетність до зникнення потерпілого 29-річний та 36-річний «боржники» категорично заперечували та надавали покази, які нібито підтверджували їхнє алібі.

Фото поліції

Втім, поліцейські отримали докази причетності підозрюваних до вбивства. Було встановлено місце знаходження вкраденої автівки та її господаря. Його тіло відкопали у лісосмузі неподалік від Хмільника.

«За попередньою інформацією слідства, затримані спланували вбивство заздалегідь. Вони домовились з потерпілим про зустріч на своєму підприємстві, коли там не буде робітників. Зловмисники нанесли загиблому тілесні ушкодження несумісні з життям, після чого тіло вивезли за місто і закопали. Легковик потерпілого перефарбували та заховали на околиці Бердичева Житомирської області в орендованому гаражі», — йдеться у повідомленні поліції.

Фото поліції

За вчинення злочинів, передбачених п. 6, 12 ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство) та ч. 3 ст. 289 (Незаконне заволодіння транспортним засобом) Кримінального кодексу України правопорушникам загрожує до п'ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що нещодавно смертельний випадок трапився у Новомосковську Дніпропетровської області, де у нічному клубі вбили 21-річного хлопця. Під час конфлікту один з відвідувачів закладу вистрелив хлопцю в груди з травматичної зброї. Постраждалий помер у лікарні.

Фото поліції

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