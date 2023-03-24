Руслана Ханумака, зірку «Папіка» Петрожицьку та Позитива захейтили за зневагу до жінок-військових

Український шоубізнес сколихнув черговий скандал навколо використання патріотизму у творчості. Дісталось гурту відомого актора та шоумена Руслана Ханумака Hanumike. Пісня та кліп «Дика Дичка», яку гурт випустив із зіркою серіалу «Папік» Дар’єю Петрожицькою та Позитивом, викликала нещадну критику та обурення.

Артисти присвятили трек українським жінкам-військовим. Але таке трактування поваги користувачі мережі вважають неприпустимим. В коментарях пишуть, що така пісня та кліп — хайп на війні та неповага до жінок-військових.

Особливо, неприпустимими вважають слова: «Дика Дичка? Піксельна спідничка? Мій незламний бетер без саляри вже скучає?».

У коментарях обурюються:

«Це шароварщина і хайп на військовій темі. Дякую лише за те, що нагадали, що жінки також воюють за нашу країну»

«Я думала, що „дно“ Потапа уже не пробити, але „браво“, вам це вдалося. Це той випадок, коли соромно дивитись і слухати. Ганьба усім причетним до цього лайна. Це нещадне знецінення та приниження жінок-військовослужбовиць!»

«Боже, які кончені… «це все, що відбивається червоним в моїх очах, дивлячись на нікчемний витвір (чи, точніше, виблюв) тих безсоромних створінь, котрі наважились так ганьбити честь наших дівчат/жінок-воїнів…»

Після нещадної критики Руслан Ханумак, який є автором скандальної пісні «Дика Дичка», попросив вибачення та оголосив про рішення залишити музику. Він опублікував в інстаграмі відео, в якому заявив, що його музична закінчились після цієї ганьби. Він також подякував усім жінкам, які боронять нашу країну і тим військовим, які знялися в кліпі.

«Хочу вибачитися перед тими, кому я зруйнував життя цією піснею і зіпсував все, що тільки можна було. Давайте не шукати внутрішнього ворога. Тому що ще дихає руська мразіна на нашій землі. Я не буду йти проти народу. Тому що той, хто йде проти українського народу, завжди погано закінчує. Ще пів року тому, коли я починав музичну кар'єру, я не міг собі уявити, що закінчувати буду її саме так. Мені не місце у музиці та я піду з музичної індустрії, щоб не псувати ваш музичний смак», — сказав у відео Ханумак.

Варто зазначити, що деякі зірки відверто паразитують на патріотизмі та темі війни, видаючи свої шедеври на кшталт «гопак-шаровари-вінок». В мережі це викликає широкий резонанс.

Також за псевдотворчість прилетіло Потапові.

Раніше Руслан Ханумак потрапив у скандал через розлучення з Аліною Шаманською.

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