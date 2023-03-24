Польща вже побудувала майже 107 кілометрів стіни на кордоні з росією

Польща продовжує зміцнювати кордон з росією. Так, представниця Вармінсько-Мазурського відділу прикордонної служби країни Мирослава Александерович повідомила, що вже збудовано 107 кілометрів стіни на кордоні з російською Калінінградською областю. Про це повідомляє Wnp.pl.

Це більш ніж половина довжини сухопутного кордону з Калінінградською областю російської федерації, яка становить близько 198 км. Стіну на польсько-російському кордоні військові будують з початку листопада минулого року на прохання прикордонників. Її висота становить 2,5 м, а ширина — 3 м. Вона складається з трьох рядів колючого дроту, натягнутого на металеві стовпи, вбиті в землю. Перед дротяним загородженням встановлена захисна сітка для диких тварин.

Своєю чергою, в першій половині квітня, як повідомляє видання, очікується початок монтажних робіт. Це буде система датчиків і камер, що дозволить здійснювати цілодобовий моніторинг кордону, незалежно від погодних умов, без необхідності перебувати на лінії кордону. Електронний бар'єр покриє майже весь сухопутний кордон з росією, за винятком ділянки Віслинської коси, де кордон вже кілька років охороняється електронними пристроями.

За даними польської прикордонної служби, минулого року було зафіксовано 11 випадків незаконного перетину так званого зеленого кордону з росії до Польщі з міграційною метою. Були також випадки порушення прикордонної дорожньої смуги, в основному туристами, які хотіли зробити сувенірні фотографії на прикордонному посту. За порушення прикордонної смуги передбачено штраф у розмірі 500 злотих.

Цього року зафіксували один випадок незаконного перетину кордону з росії до Польщі.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Фінляндія також почала будівництво 200-кілометрового паркану на кордоні з росією.

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