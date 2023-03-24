У комітеті Сенату США з навколишнього середовища підтримали рішення Байдена про заборону енергоносіїв із росії

США зможуть наростити власний видобуток енергоресурсів після запровадження ембарго на закупівлю нафти та газу з російської федерації. Таку заяву зробила американський сенатор від штату Західна Вірджинія, член комітету Сенату США з питань довкілля Шеллі Мур Капіто.

«Я вважаю, що ми маємо підтримувати Україну та продовжувати допомагати їй необхідним озброєнням для захисту від просування росії. Я підтримую рішення президента США про заборону імпорту енергоносіїв із росії та сподіваюся, що ми зможемо збільшити власне виробництво у себе вдома. Для Сполучених Штатів вкрай важливо продовжувати підтримувати демократичну Україну і стримувати агресію Кремля, що триває. Ми повинні працювати з нашими союзниками НАТО, щоб захистити свободу і демократію», — сказала сенатор у коментарі Guildhall.

Як писали «ФАКТИ», керівник Центру оборонних реформ координатор міжвідомчої платформи протидії гібридним загрозам, яка здійснює свою діяльність у рамках співробітництва Україна-НАТО, Олександр Данилюк заявив, що єдиним рішенням з точки зору необхідності в короткостроковій перспективі позбавити росію коштів для ведення війни проти України та необхідності подолання економічної кризи країнами Заходу, викликаної нестачею енергоресурсів та високими цінами на нафту, є збільшення видобутку нафти та газу країнами НАТО, зокрема США та Канадою.

Крім того, за його словами, такий крок дозволить убезпечити країни Заходу від можливої нафтової блокади або шантажу з боку росії та Китаю, що посилює свій вплив на країни ОПЕК.

Щодо необхідності збільшення видобутку країнами Заходу висловився також доктор політичних наук, президент американського фонду «Потомак» (The Potomac Foundation) Філіп Карбер, заявивши, що західна політика «зеленого переходу» має бути скоригована відповідно до нових викликів для світової безпеки. Він зазначив, що США та Канаді необхідно збільшити видобуток нафти та газу, знизити ціни на енергоресурси та позбавити тим самим росію коштів на ведення війни, а також одночасно допомогти західним економікам пройти кризу.

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