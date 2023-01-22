39.82 / 40.54 42.38 / 43.30
Київ: +2
архів
ПОИСК
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

«Я закликаю вас пам’ятати, що Україна не є 51-м штатом США», — американський військовий аналітик Філліп Карбер

12:50 22 січня 2023
Прапори України та США

В ексклюзивном інтерв’ю «ФАКТАМ» президент аналітичного центру Potomac Foundation, відомий американський військовий експерт Філліп Карбер, зокрема, відповів на запитання, чи може 2023-й стати роком Перемоги, оскільки останнім часом все частіше звучать ствердження, що навесні-влітку війна може закінчитися. Ось що сказав Карбер:

— Це можливо. Ваше командування може виявити слабкі місця в російських позиціях, через які ваші військові зможуть прорватися й зробити так, щоб росіяни відійшли навіть далі, ніж вже це зробили. Інша можливість, якщо путін створить певні проблеми для своїх військових і почнуться негаразди в силових структурах росії, які завдадуть серйозної шкоди їхній системі.

Але якщо казати про ймовірність, нам потрібно надавати вам ще більше допомоги. Ми просто маємо вам віддати те, за що американські платники податків вже заплатили. Це буде виграшна комбінація. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше ви зможете перемогти. Інакше це буде коштувати Україні ще більшої крові та зусиль.

Читайте також: «Буде дуже важко»: американські військові вважають, що Україна навряд чи зможе звільнити всі окуповані території у 2023 році

З іншого боку, я закликаю вас пам'ятати, що Україна не є 51-м штатом Сполучених Штатів Америки. Наші платники податків теж мають свої проблеми. Звичайно, вони не настільки великі, якщо порівнювати з іншими країнами, але вони є. Також у нас є зобов’язання щодо безпеки в інших частинах світу. Ми не тільки захищаємо Україну, щоб захистити Європу. У нас є безпекові питання в Азії, питання боротьби з терористами тощо.

Не будьте занадто негативними щодо швидкості, з якою ми надаємо вам допомогу. Не думаю, що є будь-яка інша країна у світі, яка б могла вам допомогти так, як це ми вже зробили. Хоча знову ж таки є багато чого, що могли б ще зробити, і того, що маємо. Тому давайте краще зосередимося на тому, щоб залишатися об’єднаними, а не жалітися один на одного.

Раніше «ФАКТИ» писали, що президент Зеленський, коментуючи підсумки засідання «Рамштайна», сказав, що за постачання танків ще доведеться поборотися.

527

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Кирило Шевченко

Чемпіон Європи відмовився грати за Україну і виступатиме під іншим прапором

таро

Лютий-березень будуть найважчими: астрологиня про те, що чекати найближчим часом на фронті

оладки

Нагадують смак дитинства: оладки, які вийдуть неймовірними навіть у лінивої господині

Домашні рослини

Чільна п’ятірка кімнатних рослин, які не варто тримати вдома

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту