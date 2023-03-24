«Шокую світ і нокаутую Усика»: грізний британський суперважковаговик назвав місце та час бою з українцем

Чемпіон світу з боксу у надважкій вазі за версією WBA, WBO, IBO та IBF українець Олександр Усик (20 перемог, 13 з них — нокаутом), у якого зірвався бій за титул абсолютного чемпіона з британцем Тайсоном Ф'юрі, тепер зобов'язаний захищати свої пояси, проводячи обов'язкові захисти. Оскільки боксерські організації раніше домовилися про черговість захистів, то перший кандидат на бій з олімпійським чемпіоном — 25-річний британець Деніел Дюбуа (19 перемог, 18 з них — нокаутом, 1 поразка), який уже заявив про готовність покінчити з гегемонією Усика у хевівейті.

«Я бачив його попередні бої, — заявив Деніел Дюбуа в ефірі iFL TV. — Просто кидаю Усику виклик, не дивлюся на те, з ким він бився раніше. Ніхто з них не схожий на мене. Я бачив бій з Чісорою, і Дерек дуже добре впорався. Це, мабуть, найскладніший бій Усика у професіональному боксі. Після того, як я побачив усе це, я вирішив прийняти цей виклик. Шокую світ і нокаутую його! Завершу царювання Усика. Це буде всім моїм фокусом — завершити царювання Усика!

Усик — така сама людина, як і будь-який інший боєць. Так, він завжди у чудовій формі. Так, він талановитий. Але я вірю, що можу це зробити. Літо, арена O2 у Лондоні? Це, безперечно, добре для мене".

При цьому чинний регулярний чемпіон світу за версією WBA Дюбуа, який отримав травму передньої хрестоподібної зв'язки коліна в поєдинку проти Кевіна Лерени з ПАР 3 грудня 2022-го і вибув з ладу на пів року, запевняє, що проблем зі здоров'ям у нього вже немає.

«Дякую, все в повному порядку, — заявив британський боксер. — Пройшов відновлення, роблю всі ті вправи, які прописав лікар. Наразі вже приступив до силових тренувань, працюю на мішку. Почуваюся навіть краще, ніж раніше. Я в повному порядку».

Деніел Дюбуа виграв нокаутом 18 із 20 своїх боїв

Вірить у те, що бій Усик — Дюбуа може відбутися найближчим часом і промоутер британця Френк Уоррен.

«Очевидно, що 29 квітня було останнім шансом провести бій за звання абсолютного чемпіона світу, тому що зараз підуть обов'язкові захисти, — зазначив Френк Уоррен в інтерв'ю BoxingScene.com. — І коли настане черга Дюбуа, Усику доведеться або поступитися своїм титулом Деніелу, або відмовитися від титулу.

Ми могли б провести бій у травні чи червні. Думаю, вони (команда Усика. — Авт.) не вірять, що він готовий вийти на ринг, але повірте мені, Дюбуа готовий. Вони помиляються, якщо думають, що можуть відмовитися від бою з Ф'юрі та уникнути поєдинку з Дюбуа. Він здоровий і виконає те, що WBA від нього вимагатиме. Думаю, він упіймає Усика ударом і нокаутує".

Нагадаємо, що своєї єдиної поразки в кар'єрі Деніел Дюбуа на прізвисько Динаміт зазнав у листопаді 2020 року, коли у 10-му раунді здався своєму співвітчизнику Джо Джойсу.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що Деніел Дюбуа нокаутував двометрового чемпіона-американця.

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