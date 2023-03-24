Намагалася продати немовля за 30 тисяч доларів: у Луцьку затримали зловмисницю

В Україні, де днями мати викинула з вікна п'ятого поверху двомісячного сина, на Волині за процесуального керівництва прокурорів обласної прокуратури викрито волинянку на торгівлі малолітньою дитиною. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

«За даними слідства, жінка піклувалася про небажаного сина 23-річної подружки, якого та таємно народила вдома у квітні 2022 року і наступного ж дня після пологів віддала. Невдовзі вона вирішила продати 11-місячного хлопчика за 30 тисяч доларів США без укладання будь-яких передбачених законодавством України угод та складання документів щодо усиновлення. Під час передачі дитини покупцю її затримали у Луцьку. Наразі жінці повідомлено про підозру. Вирішується питання про обрання їй запобіжного заходу. Дитину вилучили, вона перебуває у лікарняному закладі», — йдеться у повідомленні.

Досудове розслідування здійснює слідче управління ГУНП у Волинській області.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно Шевченківський районний суд міста Києва виніс вирок жінці, яка займалась розбещуванням своєї малолітньої доньки та за кошти навіть дозволила дорослим її ґвалтувати.

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