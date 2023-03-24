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Гороскоп

Астролог спрогнозував повний військовий розгром росії: коли його чекати

19:27 24 березня 2023
ЗСУ

Контрнаступ України, про який говорять у Мережі і на телеканалах, розпочнеться, скоріш за все, у кінці весни, і принесе з собою шанси на військовий розгром росії. Таким прогнозом у Мережі поділився астролог Дмитро Уранус.

Водночас, Уранус попередив ЗСУ про неможливість наступу у березні.

«Масштабні операції зараз краще не проводити. У квітні хороших аспектів для успішного наступу теж мало. Потрібно продовжувати накопичувати сили та наносити болючі дистанційні удари», — вважає Уранус.

«Оптимальний час для гарантованого успішного наступу — друга половина травня», — наголосив астролог.

Як писали «ФАКТИ», за тиждень у рашистів зросла смертність серед поранених, а офіцерів евакуювали у росію.

Фото: Генштаб ЗСУ

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