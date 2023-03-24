Російські окупанти продовжують завдавати ударів по Україні, у тому числі й по мирним містам — протягом доби, що минуло, було здійснено 37 авіаударів, 4 ракетних, один з яких — по Краматорську. Також ворог здійснив 82 обстріли з РСЗВ.



Як повідомляють у Генштабі, ворог, як і раніше, зосереджує основні зусилля на наступальних операціях у напрямках Бахмуту, Авдіївки, Лиману та Шахтарську. На сході підрозділи Сил оборони України відбили близько 80 атак противника.

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом попередньої доби противник ворог обстріляв з артилерії райони Гряниківки, Куп’янська, Крохмального, Табаївки та Тернів Харківської області; Новоселівського, Стельмахівки, Макіївки, Невського, Піщаного і Білогорівки на Луганщині, а також Григорівки, Верхньокам’янського та Спірного Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняв штурм Бахмута. Саме в районі цього міста відбулось найбільше бойових зіткнень на зазначеному напрямку протягом минулої доби. Також було відбито атаки противника в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Богданівка та Предтечине Донецької області. Ворог обстрілював Васюківку, Міньківку, Оріхово-Василівку, Григорівку, Богданівку, Бахмут, Іванівське, Предтечине, Залізне, Північне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборонятися. Одночасно з цим, здійснював інтенсивні обстріли населенних пунктів.

«Через значні втрати противником прийнято рішення щодо збільшення кількості ліжко-місць у наявних шпиталях, що функціонують на тимчасово захопленій території Луганської області. Зокрема, у населеному пункті Троїцьке, кількість ліжко-місць військового госпіталя збільшено удвічі, з 200 до 400. В той же час, всіх поранених осіб офіцерського складу було евакуйовано на територію російської федерації гелікоптерами в період з 17 по 18 березня. Відзначається збільшення смертності серед поранених загарбників в період з 17 по 21 березня у зв’язку зі збільшенням кількості отримання важких поранень та неякісним медичним забезпеченням, зокрема через недостатньо професійний медичний персонал», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу, протягом доби, що минула, підрозділи Сил оборони Україні ліквідували більше тисячі рашистів та тесятки одиниць техніки ворога. Загальні втрати зс рф з початку широкомасштабного вторгнення перевищили 169 тисяч військовх вбитими.

Фото Генштаба

Українська авіація за минулу добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Наші захисники збили дві керовані авіаційні ракети Х-59 та 4 БпЛА різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили пункт управління, район зосередження живої сили, озброєння і військової техніки противника, зенітно-ракетний комплекс та 2 склади пально-мастильних матеріалів.

Раніше аналітики НАТО попереджали, що наступне півріччя може стати вирішальним у війні, а також закликали готуватися до весняного або літнього наступу ЗСУ.

Фото Генштаба ЗСУ

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