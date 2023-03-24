Період спеціальних цін подовжено: Шмигаль зробив важливе повідомлення щодо тарифів на електроенергію

Тарифи на електроенергію залишаться незмінними до закінчення опалювального сезону. Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання Кабінету міністрів.

«1 квітня у нас мав закінчитися спеціальний період із пільговими цінами на електроенергію. Тому сьогодні Уряд ухвалює рішення про його продовження. Механізм покладеного спеціального обов’язку продовжить діяти до 30 квітня цього року. Тобто ціна на електроенергію, як ми й обіцяли, до кінця опалювального сезону залишиться без змін», — сказав Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що в умовах повномасштабної війни та обстрілів енергосистеми необхідно збалансувати фінансовий стан енергоринку, щоб підготуватись до наступного опалювального сезону.

Як писали «ФАКТИ», раніше повідомлялось, що після закінчення опалювального сезону українців чекає підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

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