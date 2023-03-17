Чи чекати українцям підвищення тарифів на воду та світло: у Нацкомісії дали офіційну відповідь

Після закінчення опалювального сезону українці чекають на підвищення тарифів на послуги ЖКГ.

Про те, що тарифи зростуть мова йде вже давно. З 1 квітня буде підвищена вартість холодної води для населення. Також розглядається питання щодо зростання вартості електроенергії, пише видання РБК-Україна, яке отримало офіційну відповідь від НКРЕКП.



Питання щодо підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення розглянуть уже у березні.

У відповіді комісії зазначено, що необхідність підвищення тарифів на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення зумовлена зміною обсягів реалізації цих послуг та зростанням вартості окремих складових структури тарифів.

Підвищення планується провести у два етапи: з 1 березня та з 1 липня 2023 року, зазначили у НКРЕКП.

Щодо тарифів на електроенергію для населення, то робочі групи розглядають різні варіанти.

Один з варіантів передбачає модифікацію чинної системи субсидій, інший — різні тарифи в залежності від обсягів споживання. Остаточне рішення буде ухвалювати уряд після закінчення цього опалювального сезону.

У комісії повідомили, що причиною для перегляду тарифу на електрику є актуальна ситуація в енергосистемі країни, яка зазнала величезних руйнувань внаслідок війни, криза в енергетичному секторі.

У НКРЕКП зазначили, що при плануванні відновлення енергетики необхідно шукати для цього кошти в умовах війни. Окрім міжнародної допомоги, основним джерелом коштів мають стати кошти, закладені в тариф на електроенергію для населення, який не переглядався з 2017 року.

«Важливо зазначити, що при будь-яких рішеннях, які будуть стосуватися коригування тарифу на електроенергію для побутових споживачів, в першу чергу, будуть враховуватися інтереси малозахищених верств населення, щоб їх це торкнулося найменше. Головне — зробити ціну на електроенергію справедливою, забезпечити відкритість та прозорість процесу перегляду тарифів», — йдеться у листі.

Нагадаємо, в уряд надходять пропозиції щодо наближення вартості електроенергії до європейських норм.

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