Тариф на електроенергію зросте: коли й кому доведеться платити більше

Попри обіцянки уряду щодо не підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги на період дії воєнного стану, вже на початку 2023 році у Кабміні заговорили про перегляд тарифів, зокрема на електроенергію.

За словами радника прем'єр-міністра Юрія Бойка, наразі прораховано близько 10 сценаріїв зміни тарифу. Про це повідомляє «24 канал».

«В тому числі щодо так званих „поличок“ (зараз 250 кіловат-годин, було 100). Особисто я противник такого підходу. Перших 250 кіловат-годин нічим з точки зору вартості не відрізняються від наступних, а визначати статки споживачів за обсягом споживання некоректно. Яким буде рішення, подивимось. Традиційний важкий вибір між економічною очевидністю і політичною доцільністю», — сказав він.

Також Бойко раніше зазначав, що перегляд тарифів на електроенергію у бік збільшення можуть спричинити невдоволення у споживачів, які завжди нервово реагують на підвищення тарифів. Проте, за його словами, адресні монетарні субсидії для незахищених верств населення здатні повністю нівелювати соціальну напругу.

Експерт з житлово-комунальних послуг Олег Попенко зазначив, що якщо тарифи будуть вирівнюватись в розрізі споживання — той, хто більше споживає — буде більше сплачувати, то він цілком підтримує такі зміни.

Наразі, пояснив Олег Попенко, в Україні діє два тарифи: для побутових споживачі та для бізнесу. Й хоча в обох випадках ці тарифи встановлює НКРЕКП, вони мають абсолютно різну структуру.

«Якщо це для бізнесу, то ми маємо прайс-кепи, які обмежують вартість електроенергії й в цьому випадку питання тоді до керівництва НКРЕКП, як вони встановлювали тарифи на рівні 5 гривень. Зараз у нас 5 гривень без ПДВ — це тарифи по виробництву електроенергії без послуг обленерго. Якщо додати обленерго, то вийде нехай там 5,5 гривні без ПДВ — 6,5−7 гривень — це обмеження», — пояснив експерт.

Також в Україні діють два тарифи, які залежать від кількості спожитих кіловатів. Тож якщо побутовий споживач (домогосподарство) споживає менш як 250 кіловат-годин, то тариф для нього буде менший.

Тариф 1,44 гривні для тих хто за місяць спожив менш як 150 кіловат-годин, 1,64 гривні — якщо більше.

Але Попенко вважає, що цього мало й тарифи повинні бути значно вищими для тих хто споживає багато електроенергії.

Експерт з житлово-комунальних послуг вважає, що сьогодні тарифи повинні бути встановлені для тих, хто споживає понад 500 кіловатів на годину і більше тисячі кіловатів на годину. Тоді це буде рівномірно.

«Ті, хто набудували величезних будинків, вони й повинні сплачувати по 3, по 4, по 5 грн за кіловат на годину. Це абсолютно правильна практика, яку я підтримую. Але при цьому ми не повинні забувати, що повинні бути встановлені окремі умови для тих, хто проживає в будинках з електричним опаленням. У нас цілі міста перейшли на електричне опалення й тут люди не повинні страждати», — зауважує Попенко.

Експерт наводить приклад Дніпропетровської області, де є цілі міста, які повністю відмовились від центрального опалення й працюють на електричному. Тож він вважає, що для тих, у кого встановлені електричні плити, повинні бути окремі умови по споживанню електроенергії.

Попенко пояснює, що спершу повинно бути відповідне рішення НКРЕКП про підняття тарифів. Тож українців попередять завчасно про підняття тарифів.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», зараз в уряд надходять пропозиції щодо наближення вартості електроенергії до європейських норм.

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