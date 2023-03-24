Дощі, грози і навіть сніг: якої погоди чекати на Благовіщення, 25 березня

У суботу, 25 березня, під впливом балтійського циклону та його атмосферних фронтів очікується дощова та похмура погода на переважній частині України. Вдень у західних областях можливі грози. Про це попередив синоптик Ігор Кибальчич.

Помірний дощ очікується у західних, а вдень місцями і в північних областях, у Карпатах та на Закарпатті — значні опади. В Карпатах дощ може переходити у сніг.

На решті території країни субота минеться без опадів.

Вітер південно-західний та західний, 5−12 м/с, в Карпатах місцями пориви 15−20 м/с, додають вже в Українському Гідрометцентрі.

Температура вночі коливатиметься від 4 до 10 градусів тепла, вдень — складе 13°С-18°С.

У Києві очікується похмурий день, без опадів. Вітер південно-західний, 4−5 м/с. Температура повітря вночі +11-+13°С, вдень +15-+17°С.

Магнітосфера Землі 25 березня перебуватиме у дещо збудженому стані, але при цьому суттєвих магнітних бур не очікується, повідомляє meteoprog.

Варто згадати також, що 25 березня віряни відзначають свято Благовіщення, з яким пов'язано чимало погодніх прикмет. Головна з них — по погоді на Благовіщення намагалися передбачити, яким буде врожай та прийдешнє літо загалом.

Якщо день вітряний, із ранковим туманом та інеєм — на врожайне літо.

Дощ у цей день — до врожаю грибів та хліба.

Гроза віщує теплі літні дні і врожай горіхів.

Благовіщенське небо темне, беззоряне — кури мало знесуть яєць.

Нагадаємо, що за прогнозом Наталки Діденко, 28−29 березня на Україну насуне південний активний циклон з районів Середземномор'я із атмосферними фронтами. Тож цими днями у більшості областей України очікується суттєве похолодання — до 2−5 градусів тепла, а вночі до «мінусів».

Фото з соцмереж

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