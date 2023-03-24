Після того, як войовничий Плутон завершив транзит у знак Водолія, в суботу, 25 березня о 13:46 Марс увійде в знак Рака, де перебуватиме до 21 травня 2023 року. В цей період дії та реакції людей будуть обумовлені емоціями, тому їх бажання та потреби часто проявлятимуться агресивно, розповіла на своєму YouTube-каналі астрологиня Марина Скаді (Марина Соколова).

Згідно з її передбаченням, транзити Плутона і Марса вплинуть на світову економіку та міжнародні відносини, при цьому питання влади, великих грошей, вирішуватимуться приховано, часом навмисно зміщуючи увагу звичайних людей на інші теми.

На що варто звернути увагу представникам різних знаків Зодіака 25 березня, пише ресурс Ukr.Media.

Овен

Можна досягти значних успіхів, але важливо передчасно не розслаблятися. За першою перемогою підуть інші, якщо ви продовжуватимете працювати, не покладаючи рук. Можливі приємні зустрічі, нагадають про себе люди, за якими ви останнім часом нудьгували. Вдалий день для відновлення ділових та особистих відносин, які були перервані не з вашої ініціативи. У другій половині дня будуть потрібні стриманість і самовладання, щоб уникнути конфліктів. Важливо не піддатися на провокації, аби не дати недоброзичливцям можливості скористатися вашою запальністю.

Телець

Зірки будуть на вашій стороні, ви можете розраховувати на їх підтримку при вирішенні будь-яких завдань, навіть найскладніших. Можливі значні грошові надходження та вигідні угоди. День підходить для великих придбань та інвестицій. Можна обговорювати питання щодо довгострокового співробітництва, ви однаково легко ладнаєте і зі старими партнерами, і з новими. Навколишні частіше, ніж звичайно, звертаються до вас за допомогою; намагайтеся не відмовляти тим, хто потребує підтримки. Вечір підходить для романтичних побачень.

Близнюки

Плідний день, ви зможете покращити своє життя, зробивши багато корисного для себе та оточуючих. Проте будьте уважні до дрібниць; якщо ви не припуститеся помилок і будете уважні, то незабаром отримаєте можливість піднятися кар'єрними сходами.

Представникам знаку, які останнім часом розмірковували про те, щоб щось змінити в житті, варто переходити до конкретних дій: момент для цього зараз найкращий. Є шанс позбутися шкідливих звичок та замінити їх корисними.

Рак

День підходить для довгострокового планування та вирішення важливих питань. Ви налаштовані серйозно, уважні і нічого не упускаєте з уваги, тому ймовірність помилок мінімальна. Працювати доведеться багато, і в цьому немає нічого дивного, адже сьогодні ви закладаєте базу для майбутніх успіхів. Можна вирішувати питання щодо фінансів, їх розподілу та використання. У другій половині дня можуть з'явитися нові справи та турботи, будьте готові взяти на себе відповідальність за інших.

Лев

Ви сповнені оптимізму, і не дарма — у цей день шанси досягти успіху справді дуже високі. Відкриваються нові перспективи, буде можливість укласти вигідну угоду або домовитися про співпрацю. У багатьох Левів з'явиться можливість піднятися кар'єрними сходами, показати, що вони гідні вищої позиції. Вдалий день для спілкування: ви легко знаходите спільну мову з усіма, з ким маєте справу.

Діва

Ви досягнете великих успіхів у роботі, якщо не зважатимете на дрібниці. Якщо є можливість, доручіть комусь іншому всі справи, за винятком найважливіших. Не витрачайте час на порожні розмови. Обговорення заберуть багато часу, а для нього можна знайти краще застосування. Друга половина дня — сприятливий час для навчання та наукової роботи, проведення досліджень та аналізу їх результатів. Імовірні успіхи у вивченні іноземних мов, приємним та цікавим буде спілкування з людьми, які приїхали здалеку. Імовірні вдалі покупки.

Терези

Не піддавайтеся на провокації, і нікому не дозволяйте чинити на вас тиск. Важливі рішення слід ухвалювати самостійно. Що б не радили вам оточуючі, слід орієнтуватися на власний здоровий глузд. Уникайте порожніх розмов — вони не тільки забирають час, а й приносять масу негативних емоцій, заважають зберігати душевну рівновагу. Сьогодні ви будете менш уважні, ніж зазвичай, тому можете щось втратити, забути про призначені зустрічі або прохання близьких людей. Та й від незапланованих покупок краще утриматись.

Скорпіон

На вас чекає спокійний день, який чудово підходить для того, щоб довести до кінця розпочаті справи, в усьому навести лад. Серйозне ставлення до проблем допомагає вирішити їх максимально швидко. День підходить для сімейних заходів, домашніх свят, прийому гостей. Можна займатися облаштуванням житла, купувати побутову техніку, меблі та предмети інтер'єру. Відвідування світських заходів підніме настрій, можливі цікаві знайомства.

Стрілець

Ранок може складатися не досить вдало, але це не причина падати духом, оскільки позитивні тенденції незабаром дадуться взнаки. Важливо не давати жодних обіцянок до полудня (їх важко буде виконати), а також наскільки можна не спілкуватися в цей час з людьми, від яких можуть залежати ваш бізнес або кар'єра. Друга половина дня пройде дуже плідно. На вашому шляху з'являться якісь перепони, а якщо це все ж таки відбудеться, то ви швидко їх подолаєте. Добре відбуваються будь-які зустрічі. Ви не пошкодуєте, якщо проявите ініціативу в особистих відносинах.

Козоріг

Дуже сприятливий день з погляду роботи та професійного спілкування. Ви покажете, на що здатні, знайдете гідне застосування своїм знанням та досвіду. З'являються нові ідеї, реалізація яких відкриє нові можливості. Ви успішно справляєтеся з вирішенням найскладніших завдань, це не залишиться непоміченим. Цей день підходить для поїздок та підготовки до них, покупки всього необхідного. Можна планувати відпустку, домовлятися з друзями та родичами про спільний відпочинок. Друга половина дня — час цікавих знайомств.

Водолій

Зірки обіцяють зміни на краще. Відбудуться вони тим швидше, чим раніше ви проявите ініціативу. Не витрачайте час марно: якщо ви зосередитеся на корисних справах з самого ранку, то досягнете відмінних результатів. Вдалий день для зміцнення професійних зв'язків, пошуку нових союзників. Можна підписувати документи про довгострокову співпрацю. Багато позитивних емоцій подарують зустрічі з друзями, спілкування з колегами у неформальній обстановці. Близькі люди потішать приємними сюрпризами, можливі навіть любовні зізнання.

Риби

Сприятливий день для ділового та особистого спілкування. Ви зможете порозумітися з людьми, з якими раніше не вдавалося порозумітися, домовитися про спільні дії. Добре проходять будь-які зустрічі та публічні виступи, ви здатні переконати у своїй правоті навіть тих, хто звик сумніватися абсолютно у всьому. Можливі вигідні угоди. У другій половині дня треба буде зайнятися сімейними справами, підтримати близьких.

Нагадаємо, що астрологи вже склали фінансовий місячний календар на квітень 2023 року.



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