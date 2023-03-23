Збірна України у «секретному» матчі перемогла англійський «Брентфорд»

У четвер, 23 березня, збірна України з футболу в рамках підготовки до стартового матчу відбору Євро-2024 проти Англії (26 березня) провела на Туманному Альбіоні товариський поєдинок. Суперником підопічних Руслана Ротаня у «секретному» спарингу (без присутності вболівальників та представників ЗМІ) стала друга команда «Брентфорда», який посідає в англійській прем'єр-лізі 8-е місце.

Україна — Брентфорд (Англія) — 2:0

Україна: Лунін (Шевченко, 46), Караваєв (Мірошниченко, 46), Сваток (Попов, 46), Матвієнко (Сарапій, 46), Миколенко (Соболь, 46), Степаненко (Піхальонок, 46), Бондаренко (Циганков, 46), Мудрик (Судаков, 46), Малиновський (Коноплянка, 46), Буяльський, Яремчук (Довбик, 46).

Голи: Сваток (22), Судаков (65).

Зустріч на домашній арені клубу «Вімблдон» Cherry Red Records Stadium, на якій був присутній ексголовний тренер збірної України Андрій Шевченко, прогнозовано пройшла з ігровою перевагою «жовто-синіх» і закінчилася перемогою нашої команди. У першому таймі дебютним голом за збірну України відзначився захисник «Дніпра-1» Олександр Сваток, який точно пробив головою після подачі з кутового у виконанні Малиновського, а після перерви свій перший м'яч за «жовто-синіх» забив дальнім ударом півзахисник «Шахтаря» Георгій Судаков, котрий вийшов на заміну.

Додамо, що Андрія Ярмоленка, у якого мало шансів зіграти проти англійців, як і Сергія Сидорчука, котрий застудився, не було навіть у заявці на поєдинок.

Нагадаємо, що збірна України у відбірному циклі чемпіонату Європи зіграє в одній групі з Італією, Англією, Північною Македонією та Мальтою.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитись у прямому ефірі матч відбору Євро-2024 Італія — Англія.

Фото uaf.ua, Twitter ФК «Брентфорд»

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