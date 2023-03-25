Гелікоптер Мі-24, шість безпілотників, 2 ЗРК і склад боєприпасів: ЗСУ завдали нищівних ударів по скупченнях ворога

Українська авіація за минулу добу завдала 17 ударів по районах зосередження окупантів, а бойові побратими на землі збили ворожий гелікоптер Мі-24 та 6 безпілотних літальних апаратів противника різних типів. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили 2 пункти управління, 4 райони зосередження противника, 2 зенітно-ракетних комплекси, склад боєприпасів, артилерійський підрозділ на вогневій позиції та 2 станції радіоелектронної боротьби ворога.

А ще наші військові «відмінусували» ще 720 окупантів.

Ворог протягом доби завдав 50 авіаційних та 11 ракетних ударів, а також здійснив 75 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів, загинули мирні люди, йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Наземні сили ворога досі зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Там наші захисники відбили 59 ворожих атак.

Зокрема, на Бахмутському напрямку ворог продовжує штурм міста Бахмут, а також в районах Оріхово-Василівки, Богданівки, Іванівського та Ступочок Донецької області, на Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках — вів безуспішні наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Степове, Авдіївка, Сєверне, Марїнка, Новомихайлівка та Вугледар.

На тимчасово окупованій території півдня України російські окупанти продовжують чинити тиск на місцеве населення. Зокрема 22 березня військовослужбовці федеральної служби національної гвардії рф провели рейд населеним пунктом Чаплинка Херсонської області, перевіряючи особисті документи громадян, транспортні засоби та мобільні телефони.

А в Енергодарі Запорізької області російські окупанти організовують дітям старших класів «екскурсії» до Волгодонська, на Ростовську АЕС.

Нагадаємо, що раніше після подібних «екскурсій» маленьких українців не повертали додому і нині тисячі дітей незаконно утримуються в рф. Через це Україна позивається до рф у Міжнародному карному суді, який видав ордер на арешт володимира путіна.

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