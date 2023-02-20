Ветерани війни з росією почали отримувати додаткові виплати: кому скільки нарахують та як правильно оформити виплату

В Україні, яка протистоїть повномасштабній російській агресії, 20 січня уряд ухвалив постанову № 79, що регулює щомісячні грошові виплати для осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною. Нововведення стосується людей, які брали безпосередню участь у захисті суверенітету й територіальної цілісності України, і мають певні нагороди, отримані, починаючи з 2014 року.

Закон набув чинності 1 січня 2023 року, однак не міг запрацювати одразу, оскільки не було відповідного порядку. Тепер цей порядок затверджено.

Йдеться про такі виплати:

• Особи, яким надано звання Героя України з врученням ордену «Золота Зірка» щомісяця отримуватимуть три мінімальні зарплати — з 2023 року це 20 100 грн (6700 грн x 3).

• Особи, яких нагороджено орденом Богдана Хмельницького, мають право отримувати щомісяця дві мінімальні зарплати — 13 400 грн (6700 грн x 2).

• Особи, нагороджені орденом «За мужність» або орденом княгині Ольги, отримуватимуть одну мінімальну зарплату — 6700 грн.

• Члени сім’ї загиблих (померлих) громадян, які мали відповідні нагороди, також щомісяця отримуватимуть грошову допомогу в розмірі однієї мінімальної зарплати (6700 гривень).

Виплати стосуються як пенсіонерів, так і тих, хто ще не досяг пенсійного віку й не отримує жодного виду пенсії. Молодим ветеранам, які мають відповідні нагороди, необхідно звернутися до Пенсійного фонду з підтверджувальними документами й оформити собі щомісячні виплати. Якщо вони це зроблять до 1 липня 2023 року, то виплати будуть призначені з 1 січня 2023 року. Тобто той, хто звернеться за такою виплатою, наприклад, у березні, отримає її одразу за три місяці. Якщо ж звернутися за виплатою після 1 липня 2023 року, то допомогу призначать з дати подання заяви.

До ухвалення згаданого закону пенсіонери, які мали відповідні нагороди, разом з пенсією могли додатково отримувати доплату або за особливі заслуги перед Україною, або за особливі заслуги перед Батьківщиною. Розмір першого виду доплати становить 40% прожиткового мінімуму. Другого — 70% прожиткового мінімуму, але в окремих випадках може сягати 10 тис. грн (цільова щомісячна доплата, згідно з постановою КМУ від 2 грудня 2009 р. № 1309). Тепер такі пенсіонери зможуть обрати: вони хочуть отримувати доплати за старими нормами чи новим законом.

Пенсійному фонду України доручено забезпечити автоматичне призначення нової щомісячної грошової виплати таким особам з 1 січня. Отже, якщо особа вже перебуває на обліку в Пенсійному фонді й у пенсійній справі наявні необхідні документи, то в разі доцільності такій людині зроблять перерахування надбавки й призначать її в підвищеному розмірі. Якщо в пенсійній справі немає документів про нагороди, їх потрібно донести.

Тим, хто ще не отримує доплати й тим більше не перебуває на обліку в Пенсійному фонді, необхідно подати заяву про призначення щомісячної грошової допомоги. Її можна подати або в паперовому вигляді до найближчого сервісного центру Пенсійного фонду, або в електронному вигляді через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду.

Для призначення виплат необхідно надати:

• паспорт;

• ідентифікаційний код;

• документи про нагороди;

• документи, що підтверджують безпосередню участь особи в захисті суверенітету й територіальної цілісності України.

Виплати родичам

До членів сім’ї, які мають право на виплату за померлого, належать:

• непрацездатні батьки (непрацездатними насамперед вважаються ті, хто досяг пенсійного віку або мають групу інвалідності);

• непрацездатна дружина (чоловік);

• діти до 18 років або діти, які навчаються до 23 років, або діти-сироти до 23 років, або діти, яким встановлена інвалідність до 18 років.

Для оформлення грошової допомоги родичі мають насамперед подати:

• свій паспорт та ідентифікаційний код;

• свідоцтво про народження дитини (для дитини до 14 років), якщо виплата призначається на дитину (тут також можуть вимагати довідку про навчання або про встановлення інвалідності);

• свідоцтво про шлюб, якщо виплата призначається дружині чи чоловіку;

• документи, які підтверджують, що померла особа брала участь у бойових діях і має відповідні нагороди.

Як писали «ФАКТИ», з 16 лютого стартував спільний проєкт Міністерства у справах ветеранів України та Червоного Хреста України щодо підтримки ветеранів війни.

Також раніше Верховна Рада затвердила Закон «Про щомісячну грошову виплату деяким категоріям громадян». Цей закон передбачає виплати громадянам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, а також членам сімей загиблих (померлих) таких людей.

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