Індексація пенсій у березні: кому виплати підвищать на 1500 грн

З 1 березня 2023 року в Україні проведуть планову індексацію, або ж осучаснення, пенсій. Таким чином українцям похилого віку мають компенсувати втрати доходів через інфляцію.

Наразі офіційних даних щодо зростання цін у 2022 році ще немає, але один із авторів «осучаснення» (його запровадили у 2017 році) колишній міністр соцполітики Андрій Рева розповідає OBOZREVATEL, що за його розрахунками, індексація має бути на рівні 24%.

Цю цифру можна отримати, додавши половину середнього за три роки зростання зарплат (у відсотках) і половину індексу інфляції за минулий рік. Ціни у 2022-му зростали швидко, тому й індексація може бути однією з найістотніших за останні роки.

На збільшення пенсійних виплат можуть розраховувати:

ті, хто одержує пенсії за віком;

військові пенсіонери;

ті, у кого розрахунковий розмір пенсії після збільшення на 24% вищий за прожитковий мінімум.

Ті, хто виходив на заслужений відпочинок за спеціальними правилами (вчені, державні діячі та інші категорії осіб), отримають свою індексацію лише після закінчення воєнного стану.

Щоб розрахувати свій розмір збільшення, потрібно розрахунковий розмір виплати збільшити на 24%. Важливо: розрахунковий розмір та фактична пенсія — дві різні цифри. Пенсії збільшують за стаж, за певний вік (надбавки при досягненні 80, 75 років тощо), за досягнення.

Найбільших доплат з 1 березня (у розмірі 1,5 тисячі гривень) можуть очікувати пенсіонери, розмір розрахункової пенсії яких становить 6000 грн, і при цьому вони не отримують жодних доплат.

А ось найбільше постраждають, вважає Рева, ті, хто отримує пенсію близько «мінімалки» (це майже 4 млн осіб). Тому раніше він пропонував підвищити мінімальні соціальні гарантіїї для пенсіонерів за рахунок контрольованої емісії грошей. Втім, в діючому уряді на ці пропозиції не пристали, заявивши, що у випадку увімкнення друкарського верстата постраждають усі українці, реальні доходи яких впадуть.

Нагадаємо, раніше українцям розповіли, як можна збільшити зарплату при обчисленні майбутніх пенсійних виплат.

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