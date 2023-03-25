«Ухилянт» Анатолій Євдокименко таки зміг втекти до Європи і зустрічається з красунею-моделлю

Онук Софії Ротару Анатолій Євдокименко, якого затримували на кордоні з Молдовою, таки зміг втекти до Європи і зараз влаштовує своє особисте життя.

У мережі Анатолій зізнався, що його серце не вільне і він вже рік перебуває у стосунках з українською супермоделлю Елізабет Трейгерман.

Кохана дівчина

Про роман з зіркою модельного бізнесу Євдокименко розповів, зробивши в сторіз своєї сторінки в Instagram репост з привітанням від коханої.

23 березня Євдокименко відсвяткував 29-й день народження. З цієї нагоди Елізабет у своєму фотоблогу поділилася спільними кадрами з бойфрендом і адресувала йому ніжні слова.

«Команда мрії. Мій іменинник! Я завжди з тобою та завжди для тебе. Ти дуже талановитий, розумний, добрий, люблячий і дбайливий чоловік. Дякую тобі за все. Я так пишаюся тобою! Будь здоровим і щасливим, і я зроблю все для цього», — написала Трейгерман.

«Елізабет Трейгерман достатньо відома у модельних колах. Цікаво, що раніше ширилися чутки, ніби модель зустрічалася зі співаком Максом Барських. Разом з ним вона 2020 року відкрила модний бренд Nick Vangard», — пише ТСН.

Нагадаємо, що на відміну від внука Софія Ротару — справжня патріотка, що вчергове доказала, оригінально привітавши наших воїнів з Днем Збройних Сил України.

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