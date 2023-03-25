Деяким українцям доведеться повторно подавати документи на нарахування субсидії: в ПФУ дали детальне пояснення

Незважаючи на війну та складне становище в економіці держава продовжує підтримувати громадян низкою соціальних виплат, серед яких і житлові субсидії.

Однак, існують випадки, коли українцям необхідно повторно подавати заявку на призначення грошової допомоги на оплату комунальних послуг.

Про це розповіли у Пенсійному фонді України.

Повторна подача документів потрібна при умові, коли заява або декларація на призначення субсидії, що буда надіслана поштою, не мала підпису заявника. Також зазначається, що житлову субсидію призначать виключно після підписання заявником надісланих документів.

Відсутність підпису на зазначених документах є помилкою. Для того, аби її виправити, надається 30 календарних днів з дня подання заявки.

Як заявник може дізнатися про помилку:

в особистій бесіді з представником ПФУ,

поштою;

через смс-повідомлення;

через лист на електронну пошту;

з повідомлення через вебпортал електронних послуг ПФУ або через «Дію».

Для призначення субсидії людина має в зазначений термін підписати подані документи або надіслати нові — з підписом.

Водночас 30-денний термін з моменту подання першої заяви для виправлення помилки може бути продовжено на час хвороби заявника. При цьому факт хвороби має підтверджуватися документально.

Нагадаємо, раніше юристи роз'яснили, чи буде враховано березневе підвищення пенсій під час розрахунку субсидії на неопалювальний період.

176

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram