Чи буде враховано березневе підвищення пенсій під час розрахунку субсидії на неопалювальний період: відповідь ПФУ

В Україні у березні відбулась індексація пенсій. В Пенсійному фонді України повідомили, що підвищена пенсія за березень буде враховуватись у разі призначення житлової субсидії на неопалювальний період.

«У разі призначення житлової субсидії з початку неопалювального сезону (з травня по вересень) сукупний дохід враховується за ІІІ-ІV квартал попереднього календарного року. При цьому доходи у вигляді пенсії враховуються за березень поточного року. Тобто, при розрахунку субсидії на літній (неопалювальний) період буде врахована цьогорічна березнева пенсійна виплата. (Положення про порядок призначення житлових субсидій, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 „Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива“)», — йдеться у повідомленні ПФУ.

Як писали «ФАКТИ», раніше у Мінсоцполітики розповіли, що робити тим, хто має борги за комунальні послуги та хоче оформити субсидію.

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