Анжела Перл дала поради всім знакам Зодіаку у зв'язку з переходом Плутона до сузір'я Водолія: так житимете 20 років

Перехід Плутона до сузір'я Водолія, який почався з 23 березня 2023 року, змінить життя багатьох людей. Планета трансформації до 2044 року перебуватиме у зручній для себе локації. Поради Анжели Перл для знаків зодіаку допоможуть провести ці 20 років із максимальною користю для себе.

Астролог зазначила, які зміни чекають на кожного, пише сайт з гороскопами.

Овен (21 березня — 19 квітня)

Планета трансформації перебуває в 11-му домі, який відповідає за оточення та спілкування. Поки Плутон у Водолії, Овнам випаде нагода познайомитися з цікавими людьми. Вони займуть важливу роль у їхньому житті. Підходящий період для організації свого онлайн-бізнесу та масштабування.

Телець (20 квітня — 20 травня)

Перехід Плутона в нове сузір'я підштовхне Тельцов до нових звершень у сфері кар'єри. Їм захочеться нових досягнень і, що важливо, більше грошей. Але страх нового може все зіпсувати. Тому порада Анжели Перл для Тельця говорить: відкривайтеся для змін і не тікайте від них.

Близнюки (22 травня — 21 червня)

З 23 березня 2023 року Плутон перейде до 9-го дому. Він відповідає за віру та ідеали. Ця сфера піддасться трансформації у найближчі два десятиліття. Близнюки змінять свій світогляд і зрозуміють, що й нинішні ідеали більше є відображенням цінностей. Гарний період, щоб змінити місце проживання, роботу, сферу діяльності, підвищити свою популярність.

Рак (22 червня — 22 липня)

Представники водяного знаку надто зациклені на стосунках та сім'ї. До грошей вони зазвичай ставляться недбало. Але тепер усе зміниться. Плутон у 8 будинку змусить Раків переосмислити своє ставлення до фінансів. Хто вивчить урок, той більше ніколи не потребуватиме грошей. Відповідний період для початку своєї справи.

Лев (23 липня — 22 серпня)

На вас чекає дивовижна трансформація. Ви змінюватиметеся, стаючи ще гармонійнішою особистістю. Але є й нюанси. Перехід Плутона відкриє зайвих людей у вашому оточенні. Ваші цінності більше не збігаються, тож дороги розходяться. Львів чекають суттєвих змін у їхньому соціальному статусі. Вони можуть зіграти весілля, розлучитися, поміняти місце проживання. Але «цар звірів» точно буде щасливим.

Діва (23 серпня — 22 вересня)

Зміни, ініційовані переходом Плутона у знак Водолія, торкнуться режиму та роботи. Це означає, що Дівам доведеться змінити звичну вакансію. Вони виконуватимуть інші, цікавіші обов'язки. Це може бути перехід в іншу компанію, підвищення або зміна професійної сфери діяльності. Також Дівам буде легше заявляти про себе. Це допоможе їм вийти з тіні колег та конкурентів.

Терези (23 вересня — 22 жовтня)

На представників повітряного знака чекає невелика особистісна криза. Але в результаті Терезам вдасться полюбити себе. Вони стануть впевненішими, а тому легше братимуть відповідальність на себе. На них чекають зміни, що стосуються любові. Терези можуть зустріти свою другу половинку, зміцнити стосунки з чоловіком. Важлива порада від Анжели Перл: остерігайтеся нав'язливих знайомств, ви можете стати заручником токсичних стосунків.

Скорпіон (23 жовтня — 21 листопада)

Серйозні зміни в особистому житті чекають на Скорпіонів. Вони готові повністю змінити своє життя. У наступні 20 років на них чекають такі важливі події, як: весілля (а деяких і розлучення); народження нащадків; переїзд, можливо, до іншої країни. Скорпіони знають чого хочуть. Будь-якої миті вони можуть відмовитися від зайвого. Тому не триматимуться за речі і людей, яким більше не місце в їхньому житті. З такою ж легкістю приймайте втрати, адже вони є неминучими.

Стрілець (22 листопада — 21 грудня)

Зміна пріоритетів у найближчі 20 років обумовлена переходом Плутона до сузір'я Водолія. Стрільці по-іншому дивитимуться на звичні речі. Зміна мислення спричинить зміни у житті. Але не варто хапатися за старе. Відпустіть його, відкриваючись чогось нового та значущого. Можливо, доведеться попрощатися з кимось із близьких.

Козоріг (22 грудня — 19 січня)

Пам'ятаєте, що ви робили 15 років тому? Деякі справи з того далекого періоду вже незабаром буде завершено. Причому це можуть бути якісь бажання, про які ви вже забули. Під час перебування Плутона в Водолії зосередьтеся на фінансах. У вас є чудовий шанс сколотити стан, який забезпечить вас та вашу родину до кінця днів. Головне, не боятися заявити про себе та гордо демонструвати свої таланти.

Водолій (20 січня — 18 лютого)

Настає час особистих змін. Водолії змінюватимуться зсередини і транслюватимуть це у навколишній світ. Представники знака серйозно переймаються своїм здоров'ям та зовнішнім виглядом. Вони можуть змінити імідж та переїхати. Ці дії символізують початок нового розділу у житті. Однак астролог запевняє, що на Водоліїв чекають не менш важливі події, такі як зміна діяльності, весілля або розлучення.

Риби (19 лютого — 20 березня)

Найближчі 20 років для Риб будуть часом для занурення у себе. Перехід Плутона в 12 будинок говорить про якусь ізоляцію. Тому представники знаку набагато більше часу приділятимуть собі, своїм цілям та бажанням. Це дозволить їм досягти внутрішньої свободи та позбутися того, що їх обтяжує. У тому числі від токсичних стосунків та шкідливих звичок. Порада від Анжели Перл: залиште позаду все, що сьогодні не приносить щастя — це найкраща філософія для Риб.

Нагадаємо, колега Анжели Марина Скаді (Марина Соколова) розповіла, як поточне становище планет (а саме транзити Плутона і Марса) можуть вплинути на світову економіку та міжнародні відносини.

134

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram