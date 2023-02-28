В Україні триває боротьба з колаборантами. Служба безпеки України викрила ділків, які продавали персональні дані українців громадянам рф. Про це повідомили у відомстві.

«Кіберфахівці Служби безпеки викрили у Києві схему продажу персональних даних українських громадян. Зловмисники створили спеціалізовану інтернет-платформу і Телеграм-бот, в які зливали паспортні дані, номери телефонів і автомобілів, що належали мешканцям різних регіонів України. Для отримання доступу до електронних баз даних замовники купували „підписку“ на відповідні інтернет-ресурси. Ділки пропонували придбати „абонемент“ на місяць вартістю до 200 дол. Для пошуку клієнтів використовували спеціально створені Телеграм-канали, а оплату отримували на криптогаманці. За оперативними даними, серед потенційних замовників інтернет-послуг були представники російських спецслужб, які шукали конфіденційну інформацію про військовослужбовців Сил оборони», — йдеться у повідомленні.

У результаті слідчо-оперативних дій затримано організатора злочинної схеми. Ним виявився підприємець з Черкас, який придбав спеціалізоване серверне обладнання для збору та обробки персональних даних.

«До незаконної діяльності він залучив двох мешканців столиці, які допомагали йому зі створенням і адмініструванням онлайн-сервісів. Під час обшуків за адресами проживання зловмисників виявлено комп’ютерне обладнання та інші речові докази злочину», — повідомили в СБУ.

Наразі організатору схеми повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 361−2 Кримінального кодексу України (несанкціонований збут інформації з обмеженим доступом, яка зберігається в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), захищеної відповідно до чинного законодавства).

Як писали «ФАКТИ», в Україні активізувалися шахраї, які «заробляють» на родичах полонених. Також повідомлялось, що шахраї вкрали 100 мільйонів гривень із банківських рахунків мешканців Маріуполя.

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