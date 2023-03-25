Росія знову у вогні: дим від масштабної пожежі видно за багато кілометрів (відео)

В країні-агресорці нова масштабна пожежа на підприємстві. Раніше у ростові горіла будівля фсб, а зараз — склад із целюлозною продукцією у ростовській області.

Відео із місця діляться місцеві пабліки. Стовп чорного диму видно за кілька кілометрів.

У МНС росії повідомили, що пожежі в місті Аксай надано третій ранг небезпеки з п'яти можливих. Площа горіння складає 1,2 тис. кв. м., її гасінням займаються 40 осіб та 13 одиниць техніки. Величезний стовп чорного диму видно за кілька кілометрів. Повністю охоплено вогнем один ангар, також полум'я перекинулося на ангар, що стоїть поруч.

У місцевій прокуратурі розпочали перевірку за фактом недотримання вимог пожежної безпеки. При виявленні порушень закону обіцяють вжити відповідних заходів реагування.

Згідно з мапою, місто Аксай розташоване у ростовській області неподалік від кордону з Україною.

Карта російського прикордоння

Нагадаємо, генерал ЗСУ Сергій Кривонос вважає, що зупинити ворога може прискорене виготовлення великої кількості безпілотних літальних апаратів з потужною завантаженістю по вибухових речовинах, щоб почати бомбити росію хоча б вглиб 500−800 км.

Фото з пабліків

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