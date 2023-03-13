Потрібно бомбардувати територію рф на глибину до 800 км: генерал розповів, як відбити в окупантів бажання воювати

В той час як ворог обстрілює Україну, завдає масованих ракетних ударів, «відповіді» з нашого боку залишаються поодинокими та поки що мало ефективними.

Але для того, щоб «переконати» керівництво та населення країни-агресорки припинити війну, потрібно завдавати регулярних ударів по території росії.

Про це заявив генерал ЗСУ Сергій Кривонос в етері Еспресо.

«Для нас завдання, щоб зупинити ворога — це власними ресурсами прискорити виготовлення великої кількості безпілотних літальних апаратів з потужною завантаженістю по вибухових речовинах, щоб почати бомбити росію хоча б вглиб 500−800 км. Це дуже прискорить у росіян бажання закінчити війну», — сказав генерал.

Колишній заступник секретаря РНБО наголосив, що поодиноких ударів недостатньо.

Тільки адекватна відповідь щодо кількості поразки їхніх об’єктів може противника зупинити, вважає Кривонос.

Тому потрібно якнайшвидше нарощувати наші здібності по кількох напрямках. Перший — власне виробництво, другий — дипломатичний фронт, щоб союзники надали нам засоби поразки значно більшої дальності. А ще й третій — дотиснути наших американських партнерів, щоб швидше запрацював ленд-ліз у тому обсязі, на який ми очікували, але якого поки що немає.

Нагадаємо, періодично з'являється інформація щодо вибухів на території рф або Криму. Так кілька днів тому в анексованому Севастополі місцеві повідомили про «бавовну» з боку аеропорту Бельбек.

Раніше вибухи були на військових аеродромах на території самої рф.

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