Попросив Макрон: візит короля Чарльза ІІІ до Франції перенесено

Єлисейський палац офіційно повідомив про перенесення державного візиту короля Великобританії Чарльза ІІІ до Франції. Його Величність із дружиною мали прибути до Парижа 26 березня. Перший державний візит Чарльза у статусі короля планувався давно. Передбачалося, що він проведе у Франції три дні.

Причиною перенесення візиту французька влада називає масові протести проти пенсійної реформи, які не вщухають у країні вже кілька днів. Люди вкрай незадоволені підвищенням пенсійного віку із 62 до 64 років. Проте президент Еммануель Макрон наполіг на реформі. І уряд затвердив її в обхід парламенту.

За даними Міністерства внутрішніх справ Франції, лише 23 березня на вулиці по всій країні вийшло понад мільйон протестувальників. У Парижі в акціях протесту взяли участь цього дня близько 120 тисяч людей. У столиці виникли масові заворушення. Поліція застосувала сльозогінний газ для розгону демонстрантів.

За добу у Франції було затримано 475 осіб, які брали участь у протестах. Постраждав 441 співробітник поліції. Йдеться про рани та травми, які отримали правоохоронці.

Профспілки закликають продовжувати акції протесту. Чергову масову демонстрацію заплановано на 29 березня. Очікується, що її учасники прийдуть у Версаль. Саме там у вівторок, тобто в день проведення акції протесту, мала відбутися вечеря на честь Чарльза III та Камілли, яку хотів дати Макрон.

Британські ЗМІ назвали перенесення візиту короля «синдромом Марії-Антуанетти». Вони з іронією наголошують, що президент Макрон боїться свого народу, боїться, що натовп увірветься у Версальський палац і скине його, як колись Марію-Антуанетту.

Про нову дату візиту Чарльза до Франції поки що нічого не відомо. Макрон запевняє, що їхня зустріч пройде якомога раніше. Але необхідно, «щоб Його Величність можна було прийняти в умовах, які більше відповідають дружнім відносинам між нашими країнами».

У Британії газети також зазначають, що король у рамках візиту збирався побувати в Бордо, де ввечері 23 березня під час зіткнень із поліцією демонстранти підпалили двері ратуші.

Акції протесту призвели до численних порушень руху поїздів по всій Франції. Виявилася паралізована робота паризького аеропорту імені Шарля де Голля. Зупинилися нафтопереробні заводи. Страйкують шкільні вчителі.

Париж фактично потонув у купах сміття, бо сміттярі не виходять на роботу з 6 березня.

Раніше повідомлялося, що британський король Чарльз III та його дружина Камілла також прибудуть із державним візитом до Німеччини. Королівське подружжя перебуватиме у Берліні, Бранденбурзі та Гамбурзі з 29 по 31 березня.

«ФАКТИ» також розповідали, що Його Величність побував у тренувальному таборі у Вілтширі, де проходять навчання українські воїни.

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