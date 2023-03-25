«Набридло чекати кохання свого життя»: жінка сама собі влаштувала медовий місяць

На відміну від 92-річного медіамагната Руперта Мердока, який вирішив одружитися вп'яте, 37-річна самотня інфлюенсерка зі США вирішила не чекати на ідеального чоловіка і влаштувала собі «соло-медовий місяць». Жінка пообіцяла собі перестати залежати від чоловіків, які роблять її щасливою. Про це повідомляє видання New York Post.

Бріттані Еллін розповіла журналістам, що живе найкращим самотнім життям. Жінка каже, що бувають дні, коли вона мріє про глибоку романтику, але це не означає прагнення вийти заміж.

«Якось я почула цитату, що якщо одружитися в 50 років з коханням всього свого життя, то можна прожити з цією людиною 30 років, — сказала Бріттані Еллін. — Мої найдовші стосунки тривали близько п’яти років, і це здавалося вічністю, тому 30 років бути з коханням свого життя робить мене такою щасливою, що я нікуди не поспішаю».

За словами американки, на її погляди вплинули мама з татом, які заохочували її жити повним життям: «У мене були дуже підтримуючі батьки, реалісти, і вони казали: «Ми хочемо, щоб ти випробувала все в житті, щоб тобі було весело. Шлюб — це чудово. Діти — це чудово, але це не ідеальне рішення, бо не всі мають ідеальний шлюб або ідеальних дітей».

Попри жагу до повноцінного життя уродженка Сіетла певний час зважала і на суспільну думку.

«У 20 років я була зовсім іншою, я хотіла бути домогосподаркою, — зізнається Еллін. — Я була закохана в хлопця, якого знала ще зі школи, і думала, що ми будемо жити в одному місті, одружимося і заведемо дітей до 27 або 30 років. Я просто збиралася стати мамою і ніколи не покидати Сіетл. Проте у 25 років ми розлучилися, і я пішла в зовсім іншому напрямку».

Після розставання Бріттані Еллін зрозуміла, що медовий місяць не повинен бути прерогативою лише одружених пар.

«Є так багато місць, куди б я хотіла поїхати, але я чекала на ідеального партнера, ідеальні стосунки, — каже вона. — Південь Франції був одним з них, Венеція, Італія, прогулянка на гондолі, африканське сафарі… Тепер, коли мені вже за тридцять, я думаю: чого я чекаю?»

Холостячка влаштувала собі медовий місяць і вирушила в подорож. Про враження розповідає в соцмережах, де стала джерелом натхнення для інших самотніх жінок.

Бріттані Еллін вважає, що медовий місяць не повинен бути прерогативою лише одружених пар

«Коли ти подорожуєш сама, це не так страшно, — впевнена Бріттані Еллін. — Я зняла кілька відео, щоб, сподіваюся, допомогти жінкам пройти через усі нюанси самостійних подорожей, наприклад пообідати наодинці».

"Подорож наодинці - це зовсім не страшно", - переконує Еллін інших жінок

За словами американки, вона відклала мрію стати матір’ю на деякий час і вирішила подорожувати світом. Бріттані Еллін додала, що, коли вона вперше спробувала заморозити свої яйцеклітини, ліки не спрацювали і їй довелося припинити їх приймання, але це її не зупинило. «Сподіваюся, цієї весни й, можливо, наступної осені я спробую заморозити знову, і як тільки я це зроблю, то думаю, що у мене буде більше душевного спокою», — зізналась американка.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про те, що наречений в Індії скасував весілля через погані оцінки нареченої у шкільному атестаті .

243

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram