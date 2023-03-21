Звичка одружуватися: 92-річний магнат Руперт Мердок збирається укласти п’ятий шлюб

Відомий медіа-магнат Руперт Мердок у День святого Патрика зробив офіційну пропозицію своїй новій подрузі Енн Леслі Сміт. Заручини відбулися. Тепер пара планує весілля. Найімовірніше, одруження відбудеться наприкінці серпня.

Для 92-річного Мердока це буде вже п'ятий шлюб. 66-річна Сміт була одружена з кантрі-співаком Честером Смітом. Її чоловік помер. Енн Леслі зізналася журналістам газети The New York Post, що зустріч із Рупертом у вересні минулого року повернула їй інтерес до життя.

«Я вдова вже 14 років. Наше знайомство з Рупертом стало подарунком небес для нас обох», — заявила колишній офіцер поліції.

Минув лише рік, як Мердок розлучився зі своєю четвертою дружиною, колишньою моделлю Джеррі Голл.

Першою дружиною медіа-магната була австралійська стюардеса Патрісія Букер. Свій другий шлюб Мердок уклав із шотландською журналісткою Анною Манн.

Третьою дружиною Руперта була китаянка Венді Денг. У Мердока шестеро дітей від перших трьох шлюбів.

Нагадаємо, що автори сценарію популярного серіалу «Спадкоємці» частково запозичили факти з життя австралійського магната Руперта Мердока. «Спадкоємці» вже встигли отримати безліч премій, включно з «Еммі» і «Золотим глобусом».

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