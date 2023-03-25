Іспанія з новим головним тренером розгромила Норвегію: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У суботу, 25 березня, матчами у трьох групах завершилася ігрова програма 1-го туру відбірного циклу чемпіонату Європи з футболу-2024, у якому напередодні Франція розгромила в домашньому матчі Нідерланди (4:0).

Відбір Євро-2024. 1-й тур

Група А

Іспанія — Норвегія — 3:0 (Ольмо, 13, Хоселу, 84, 85).

На виїзний поєдинок проти грізних іспанців, яких на гру вивів новий головний тренер Луїс де ла Фуенте, збірна Норвегії прибула без зіркового форварда Ерлінга Холанда. Нападник отримав травму паху, через яку змушений був залишити розташування національної команди та відбув до «Манчестер Сіті», де пройде поглиблене обстеження.

Без свого головного забивали (21 гол у 23-х матчах за скандинавів) норвежці так і не змогли розпечатати ворота господарів, пропустивши три м'ячі, причому Хоселу записав на свій рахунок «дубль» упродовж однієї хвилини наприкінці зустрічі.

Шотландія — Кіпр — 3:0 (Макгінн, 21, Мактоміней, 87, 90+3). На 90+5-й хвилині вилучений Йоанну (Кіпр).

Група D

Вірменія — Туреччина — 1:2 (Кабак, 10, у свої ворота — Кокджу, 35, Актюркоглу, 64).

Олександру Петракову не вдалося взяти очки в дебютному поєдинку на посаді головного тренера збірної Вірменії. Нові підопічні екснаставника національної команди України відкрили рахунок у дебюті зустрічі (допоміг їм у цьому захисник гостей Кабак, який відправив м'яча у свої ворота), але втримати свою перевагу господарям не вдалося.

Хорватія — Уельс — 1:1 (Крамарич, 28 — Броудхед, 90+3).

Група F

білорусь — Швейцарія — 0:5 (Штеффен, 4, 17, 29, Джака, 62, Амдуні, 65).

Збірна білорусі, яка через підтримку війни росії проти України змушена проводити домашні матчі в Сербії, була розгромлена Швейцарією та продовжила свою серію без перемог в офіційних турнірах до 14 матчів.

Ізраїль — Косово — 1:1 (Перец, 56 — Даса, 36, у свої ворота).

Андорра — Румунія — 0:2 (Ман, 35, Алібек, 51). На 61-й хвилині вилучений Ребес (Андорра).

У неділю, 26 березня, у кваліфікації Євро-2024 зіграють: група С — Англія — Україна, Мальта — Італія; група Н — Казахстан — Данія, Північна Ірландія — Фінляндія, Словенія — Сан-Марино; група J — Люксембург — Португалія, Словаччина — Боснія і Герцеговина, Ліхтенштейн — Ісландія.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися в прямій трансляції матч відбору Євро-2024 Англія — Україна.

Фото uefa.com

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