Франція з новим капітаном розбила команду легендарного Кумана: відеоогляди матчів відбору Євро-2024

У п'ятницю, 24 березня, ще у чотирьох групах стартував відбірний цикл чемпіонату Європи з футболу-2024, у якому напередодні у протистоянні суперників збірної України італійці вдома програли англійцям (1:2).

Відбір Євро-2024. 1-й тур

Група В

Франція — Нідерланди — 4:0 (Грізманн, 2, Упамекано, 8, Мбаппе, 21, 88). На 90+5-й хвилині Депай (Нідерланди) не реалізував пенальті.

На центральний поєдинок ігрового дня віцечемпіони світу французи вийшли проти віцечемпіонів Ліги націй голландців з новим капітаном команди Мбаппе, і вже на 2-й хвилині форвард «ПСЖ» віддав пас-цукерку на Грізманна. Коли вже так трапилося, форвард «Атлетико», котрий пофарбував волосся в рожевий колір, приголомшив голландців швидким голом. Пройшло ще п'ять хвилин, і захисник Упамекано після подачі Грізманна зі штрафного подвоїв перевагу господарів поля. А після голу Мбаппе на 21-й хвилині всіх цікавило лише одне запитання: «З яким рахунком програють грізні голландці на «Стад де Франс?». Знищувати «помаранчевих» господарі поля не стали. Хіба що Мбаппе на 88-й хвилині довів рахунок до непристойного, а Депай у компенсований час «запоров» пенальті.

Прямо скажемо, жахливе повернення Рональда Кумана на посаду головного тренера «помаранчевих». Так легенду футболу не принижували від часів «Барселони».

До речі, затяті голеадори Грізманн і Мбаппе, які забили за «триколірних» на двох 81 м'яч, зміцнили свої позиції у списку найкращих бомбардирів в історії збірної Франції. Антуан із 43 точними ударами — на третьому місці (більше забили лише Олів'є Жиру — 53 голи та Тьєррі Анрі — 51), а Кіліан із 38 м'ячами випередив Каріма Бензема і піднявся на п'яту позицію. Хто не пам'ятає, Мбаппе — лише 24 роки.

Гібралтар — Греція — 0:3 (Масурас, 12, Сіопіс, 45, Бакасетас, 58).

Група Е

Чехія — Польща — 3:1 (Крейчі, 1, Цванкара, 3, Кухта, 64 — Шиманьскі, 87).

«130 секунд жаху» — так польські ЗМІ за гарячими слідами назвали катастрофічний початок матчу Левандовські та компанії у Празі (перший гол чехи забили вже на 27-й секунді зустрічі). 68-річний Фернанду Сантуш, котрий перемагав зі збірною Португалії на Євро-2016, відверто провалив дебют на чолі «Кадри».

Молдова — Фарерські острови — 1:1 (Нікулаєску, 86, з пенальті — Міккельсен, 27).

Група F

Швеція — Бельгія — 0:3 (Лукаку, 35, 49, 83).

Австрія — Азербайджан — 4:1 (Забітцер, 28, 50, Грегорич, 30, Баумгартнер, 69 — Махмудов, 64).

Група G

Болгарія — Чорногорія — 0:1 (Крстовіч, 70).

Сербія — Литва — 2:0 (Тадіч, 16, Влахович, 53).

У суботу, 25 березня, у кваліфікації Євро-2024 зіграють: група А — Шотландія — Норвегія, Іспанія — Кіпр; група D — Вірменія — Туреччина, Хорватія — Уельс; група I — білорусь — Швейцарія, Андорра — Румунія, Ізраїль — Косово.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, де і коли дивитися у прямій трансляції матч відбору Євро-2024 Англія — Україна.

Фото Twitter збірної Франції

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