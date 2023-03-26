«Повномасштабний програш росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз», — Зеленський розповів про нові пакети допомоги країн-партнерів

Президент України Володимир Зеленський розповів про нові пакети допомоги, які затвердили країни-партнери, зокрема США.

«Маємо за цей тиждень рішення про нові пакети оборонної підтримки від Сполучених Штатів, Литви, Фінляндії, Німеччини. Шведський парламент затвердив уже 11-й пакет оборонної підтримки України. Є безпековий пакет і вцілому сильні домовленості з Японією. Отримали півтора мільярда євро макрофіну від ЄС — кошти вже на рахунках Національного банку. Уряд Хорватії ухвалив програму щодо лікування й реабілітації наших поранених воїнів. Греція приєдналася до групи партнерів, що працюють над створенням спецтрибуналу», — зазначив очільник держави у відеозверненні.

За його словами, у багатьох сферах йде рух, аби російський реваншизм програв у кожному з елементів своєї агресії проти України та свободи народів загалом. «росія має програти на полі бою, в економіці, в міжнародних відносинах, у своїх намаганнях підмінити історичну правду якимись імперськими міфами. Кремль програє у своїх намаганнях духовно поневолити наших людей. Саме повномасштабний програш росії буде надійною гарантією від нових агресій та криз», — додав він.

Президент також розповів, що цього тижня були ухвалені важливі рішення, які активізують виробництво безпілотників. Так, цього року на закупівлю дронів для Сил оборони України витратять як мінімум 20 мільярдів гривень.

Зеленський подякував українським захисникам, які боронять країну від Бахмута до Херсонщини, від Авдіївки до Харківщини.

«Дякую кожному й кожній, хто б’ється з ворогом, хто рятує наших бійців після поранень, хто тренує наших воїнів, хто постачає для української оборони все необхідне! Коли кожен день дає нашій державі результат, кожен такий день робить війну коротшою, а нашу перемогу — ближчою», — додав він.

Нагадаємо, що днями Володимир Зеленський в інтерв'ю японському виданню The Yomiuri Shimbun наголосив на необхідності додаткової підтримки України озброєнням та додав, що корнтрнаступ ЗСУ не розпочинається через нестачу боєприпасів. Ворог й досі має в цьому перевагу.

Фото Офісу президента

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