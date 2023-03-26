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Гроші

Норвегія виплатить допомогу українцям, які постраждали від війни: хто може розраховувати

9:43 26 березня 2023
Прапор України та Норвезької ради у справах біженців

Міжнародні організації та уряди країн-партнерів України продовжують надавати фінансову допомогу громадянам, які постраждали внаслідок россійської агресії.

Як повідомили у Мінсоцполітики, 50 тисяч українців отримають додаткові виплати завдяки співпраці міністерства з Норвезькою радою у справах біженців та підписання додаткових домовленостей до Меморандуму про взаєморозуміння для надання грошової допомоги вразливим категоріям населення.

Так, з використанням платформи «єДопомога» додаткову грошову підтримку в розмірі 2 220 грн щомісяця протягом трьох місяців отримають ще 50 тисяч громадян України, які подали заявку у 2022 році.

Нагадаємо, що Агенція ООН у справах біженців відновила реєстрацію на отримання грошової допомоги для переселенців і постраждалих від війни осіб. Їх можуть отримати люди, чий дохід не перевищує 5,4 тис. гривень на місяць, та які до цього не отримували допомогу від міжнародних організацій.

Фото з сайту Мінсоцполітики

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