Музичний продюсер Йосип Пригожин назвав фальшивим аудіозапис, в якому він критикує путіна

У неділю, 26 березня, російський музичний продюсер Йосип Пригожин поспішив відреагувати на появу в інтернеті аудіозапису розмови, в якій він різко критикує володимира путіна, який розв'язав війну проти України, використовуючи нецензурні вислови. Як стверджується, співрозмовником Пригожина був бізнесмен, колишній сенатор Фархад Ахмедов.

«Зараз в інтернеті поширюється фальшивий аудіозапис з нібито моїм голосом та розмовою з однією впливовою людиною. Цей голос точно не має до мене жодного стосунку до мене. Це фейк. Моя громадянська, політична позиція всім відома», — написав Пригожин у Instagram.

«Сьогоднішні технології, нейромережі дозволяють підробити не лише голос, а й розмову», — додав Пригожин.

Тривалість аудіозапису, що широко обговорюється у соцмережах, становить 30 хвилин. Вона вперше була розміщена в інтернеті на початку березня, але увагу на неї звернули лише тепер.

У телефонній бесіді двоє чоловіків, чиї голоси напрочуд схожі на голоси Пригожина та Ахмедова, у вкрай різких і нецензурних висловлюваннях обговорюють російське вторгнення в Україну та політику путіна.

«Він назад не піде, вперед не може. Фашизм буде, буде військова диктатура, ось побачиш. Поховав весь російський народ, *****, і надовго. Коли ми від цього відмиємося?» — каже людина з голосом Фархада Ахмедова.

«Щодня ця війна скільки коштує? Скільки невинних людей там страждає? Стільки крові пролито, брат на брата. За що? Жили собі чудово. Неосвоєні краї, землі у нас по всій Росії, 86 суб'єктів, бери та роби, створи умови», — продовжує він.

«Якщо чесно, вони, звичайно, злочинці, ще які. Вони програли „Кварталу 95“. І те, що вони кажуть, що проти них воюють ті, туди-сюди, вони самі їм дали привід», — відповідає чоловік із голосом Йосипа Пригожина.

Далі співрозмовники обговорюють настрої та можливий розкол у російській владі. Вони говорять про плани усунення міністра оборони Сергія Шойгу. Відносини між тими, хто входить до найближчого оточення путіна, називають гризнею і роблять висновок, що представники російської еліти «розуміють, що вони тонуть».

Ахмедов поки що не коментує запис.

І продюсер, і колишній сенатор включені до списків санкцій Євросоюзу за те, що публічно підтримують путіна і війну в Україні.

Як писали «ФАКТИ», нещодавно президент України Володимир Зеленський назвав росію «абсолютно позбавленою розуму державою».

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