«Абсолютно позбавлена розуму держава»: Зеленський про дії рф на Херсонщині (відео)

Президент України Володимир Зеленський, який нещодавно здійснив робочу поїздку на Донеччину та на Бахмутському напрямку зустрічався з військовослужбовцями, також відвідав Херсонщину, звільнена частина якої постійно перебуває під ударами рашистів.

«Безпекова ситуація: наші відповіді на ворожі обстріли Херсонщини, контрбатарейна боротьба та все інше, що роблять наші воїни, щоб окупант знав, що терор ми не пробачимо й не забудемо. Сьогодні російська армія знову била по Херсонщині, ударила по Бериславу — по місцевій адміністрації, по будинках, по музею… Навіть історичний музей у Бериславі для росії — це чомусь загроза… Абсолютно позбавлена розуму держава, суто держава-терорист. Яку ми знешкодимо», — зазначив він у відеозверненні.

За словами президента, на вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантами, подекуди більш ніж 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються. «Я вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла. Усім, хто навіть у таких складних районах продовжує працювати й давати роботу, усім, хто допомагає нашим воїнам», — додав він.

Також президент розопвів про свою онлайн-участь у засіданні Європейської ради, яке відбулося в Брюсселі за участю лідерів усіх держав ЄС і президента Євроради Шарля Мішеля.

«Я був дуже конкретним у цьому зверненні. Відзначив сильні кроки партнерів. Та відзначив речі, які поки що, на жаль, не дають нам змоги прискорити звільнення територій, не дають змоги прискорити завершення війни. Передусім це постачання більш дієвої зброї нашим воїнам — далекобійної зброї та сучасних літаків, щодо чого поки бачимо певне затягування рішень партнерів. Також важливо рухатись активніше в напрямку нових і потужніших санкцій проти росії за терор та нових кроків у нашій українській інтеграції зі структурами Євросоюзу», — підкреслив Володимир Зеленський.

Він також повідомив про важливий результат, заради якого фахівці довго працювали — підписано угоду про відкриття представництва в Україні Міжнародного кримінального суду. Цей крок дозволить міжнародній юстиції стати ще активнішою в розслідуванні злочинів російських військових в Україні.

Раніше Володимир Зеленський, реагуючи на звірячий удар ворога по Запоріжжю, де російські снаряди поцілили у багатоповерхові будинки, заявляв, що світ має бути більш єдним та рішучим, щоб такі дні не ставали «звичайними днями в Україні».

Фото Офісу президента

260

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram