«Це те, чого домагається путін»: Муженко про ідею залишити лівобережну Україну в перші дні війни, яка прозвучала в Генштабі

У перші дні великої війни Генштаб ЗСУ не мав повністю готових рішень щодо відбиття російської агресії. Про це «ФАКТАМ» розповів екс-начальник Генштабу, головнокомандувач ЗСУ у 2014−2019 роках генерал Віктор Муженко. За його словами, у штабі армії розглядали різні пропозиції: які здійснити маневри, де посилити угруповання, а звідки забрати людей на інші ділянки, де знайти сили та засоби, щоб прикрити Київський та Чернігівський напрямки. На третій день повномасштабної війни у штабі озвучили пропозицію відвести війська на правий берег Дніпра.

«Коли я почув пропозицію, що нам усім потрібно відійти на правий берег Дніпра (це було запропоновано в пункті управління — не в приватній розмові, а в присутності військовослужбовців, які там знаходилися), а лівий залишити, зі мною ледве правець не трапився. Як так, ми на третій-п'ятий день війни вже припускаємо такий відхід? Це те, чого домагається путін. Якими були б наслідки, якби ми спробували відвести війська? Взагалі важко навіть спрогнозувати» , — сказав Муженко.

За словами колишнього начальника Генштабу, перші дні великої війни «справді були знаковими».

«Ми втрималися завдяки лідерству, самостійності та ініціативності командирів низової ланки — рот, батальйонів до комбригів включно, а в деякі моменти і завдяки волі командирів вищої ланки», — вважає генерал.

Муженко також наголосив на сміливості звичайних людей і солдатів.

«Ми зупинили цю навалу завдяки патріотизму, самовіддачі, героїзму простих людей та простих військових. Назустріч ворожим колонам виходили беззбройні українці та зупиняли танки. Через свої паркани люди кидали пляшки із горючою сумішшю. Опір був майже всюди» , — нагадав Муженко.

Нагадаємо, генерал Віктор Муженко вважає, що як тільки закінчиться війна та історики отримають доступ до певних документальних джерел, багато легенд цієї війни буде зруйновано .

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