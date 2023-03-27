Найтепліший день у найближчій перспективі: якої погоди очікувати українцям на початку робочого тижня

Попри попередження синоптиків про різку зміну погоду з 27 березня, на більшій території України понеділок буде сонячним та теплим.

Максимальна температура повітря становитиме +12…+18 градусів, пише синоптикиня Наталя Діденко, відмічаючи, що це «найтепліший день у найближчій перспективі».

Проте вже перші ознаки приходу іншої повітряної маси завтра проявляться у західних областях, де температура знизиться до +8…+13 градусів.

Дощі пройдуть на сході та в західних областях. На заході можливий перехід дощу в мокрий сніг. На півночі, у центрі, на сході та півдні поки що — без істотних опадів.

Рвучкий, до сильного, вітер завтра вже можливий на заході, півдні та в центрі України.

А вже у вівторок, 28 березня, на заході, півночі та у більшості центральних областей України очікується різка зміна погоди: похолодання, штормовий вітер та серйозні дощі з переходом у мокрий сніг. Можливе навіть тимчасове утворення снігового покриву.

За прогнозом синоптикині, на сході та південному сході у вівторок ще втримається тепла погода, проте надалі й там похолоднішає.

У Києві понеділок буде теплим, до +14 градусів. З 28-го березня у Києві також очікується різка зміна погоди — суттєве похолодання, дощ з переходом у мокрий сніг, сильний штормовий вітер. Хмарно з проясненнями.

«У східних областях, вночі на Лівобережжі та в Карпатському регіоні невеликий дощ, вдень у західних областях помірні, місцями значні дощі, в Карпатах з мокрим снігом; на решті території без опадів. Вітер південний, південно-західний, 7−12 м/с, в західних областях вдень місцями пориви 15−20 м/с. Температура вночі +2…+7° тепла, вдень +12…+17°, в західних областях +4…+9° тепла; в Карпатах вночі та вдень 0…+5° тепла», — такий прогноз дають синоптики Укргідрометцентру на 27 березня.

Метеорологи попереджають, що на високогiр'ї Закарпатської та Івано-Франківської областей утримується начна сніголавинна небезпека (3 рівень). Можливе сходження середніх та великих лавин.

Радять утриматись від походів на високогір'я.

Циклон з атмосферними фронтами, потік холодного повітря з півночі — все це може негативно вплинути на самопочуття, особливо у метеозалежних людей. До того ж цього тижня знов слід очікувати на нову магнітну бурю.

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