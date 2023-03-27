ЗСУ відбили понад 60 атак ворога на Донбасі, знищили станцію РЕБ та склад боєприпасів, — Генштаб

Розпочалася триста дев’яносто сьома доба збройної агресії росії проти нашої країни. 26 березня противник завдав 2 ракетних та 23 авіаційних удари, здійснив 38 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Як і раніше, окупанти зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Там наші воїни відбили понад 60 атак противника, повідомили у Генштабі.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, а також районів Богданівки та Іванівського Донецької області. Здійснив обстріли понад 20 населених пунктів,

На Куп’янському та Лиманському напрямках протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії неподалік Синьківки, Білогорівки та Веселого.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках росіяни пробували наступати в напрямку населених пунктів Новобахмутівка, Новокалинове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка. Численних ворожих обстрілів зазнали понад 15 населених пунктів.

На Шахтарському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Побєда, Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка та Велика Новосілка на Донеччині.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує оборону. Обстріляв понад 30 населених пунктів.

Наша авіація минулої доби завдала 3 удари по районах зосередження окупантів.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 4 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки противника, станцію радіоелектронної боротьби та склад боєприпасів ворога.

В результаті ефективних дій наших військових ворог втратив:

- особового складу 171 160 (+610) осіб,

- бойових броньованих машин — 6953 (+6) од,

- артилерійських систем — 2638 (+7) од,

- РСЗВ — 523 (+1) од,

- автомобільної техніки та автоцистерн — 5493 (+7) од,

- спеціальної техніки — 285 (+3).

Російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Так, в населеному пункті Троїцьке Луганської області, до місцевого моргу центральної районної лікарні за минулу добу було доправлено близько 100 тіл загиблих росіян. Окрім того, на лікування прибуло близько 140 важкопоранених окупантів.

Нагадаємо, військові експерти вважають, що росіяни готуються до оборони. У зв'язку з тим, що російський наступ на Донбасі виявився невдалим, у Кремлі вирішили спробувати стримати контрнаступ ЗСУ, ймовірною метою якого стане перерізання сухопутного коридору до Криму. Для оборони своїх позицій в Україні цього року російські окупанти додатково хочуть залучити близько 400 тисяч контрактників.

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