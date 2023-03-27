Пронесло: між Землею і Місяцем пролетів гігантський астероїд, який міг знищити велике місто

Між орбітами Землі та Місяця пролетів гігантський астероїд. Він перебував на відстані 175 тис. кілометрів від Землі. Якби астероїд увійшов в атмосферу нашої планети і впав на земну поверхню, то знищив би велике місто. На щастя, 25 березня зіткнення не відбулося.

Астероїд 2023 DZ2 добре відомий астрономам. Його діаметр становить приблизно 90 метрів. Такі великі астероїди рідко підходять до Землі настільки близько.

У NASA називають проліт 2023 DZ2 подією, яка відбувається раз на десятиліття.

«Ризик того, що цей „вбивця міст“ вдарить по Землі, нульовий. Але його наближення дає нам чудову можливість для спостережень», — згоден з американськими колегами глава департаменту планетарної оборони Європейського космічного агентства Річард Моіссл.

Завдяки близькості прольоту, астероїд можна було спостерігати із Землі за допомогою бінокля або невеликого телескопа.

За розрахунками західних учених, 2023 DZ2 знову пролетить недалеко від орбіти Землі 2026 року.

Нагадаємо, у вересні 2022 року NASA вперше провело експеримент зі зміни орбіти астероїда за допомогою непілотованого корабля. Зонд NASA врізався в астероїд Діморф діаметром 163 м. Це була перша спроба людства відпрацювати механізм планетарного захисту. Орбіта астероїда після зіткнення з зондом справді з часом змінилася.

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