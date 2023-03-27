«Попросив припинити вогонь»: деталі розмови Ердогана з путіним
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у телефонній розмові закликав президента росії до якнайшвидшого завершення війни в Україні. Він наголосив на важливості, яку країна надає негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом переговорів, про це йдеться в публікації Управління комунікацій адміністрації президента республіки.
У повідомлення йдеться, що президент Туреччини подякував путіну за його позитивну позицію щодо продовження Чорноморської зернової ініціативи. Також він підкреслив важливість, яку Туреччина надає негайному припиненню російсько-українського конфлікту шляхом перемовин. Президент Ердоган додав, що обидві країни можуть зробити подальші кроки на основі економічної співпраці, про яку було домовлено в Сочі.
До слова, у повідомленні Кремля про заклик Ердогана до припинення вогню і початку переговорів з Україною не згадали…
Нагадаємо, що Туреччина відмовилася обслуговувати підсанкційні російські та білоруські літаки.272
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