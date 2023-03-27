Президент росії володимир путін вважає, що зможе перемогти Україну, затягуючи війну. Так вважають експерти американського Інституту вивчення війни.

Він не готовий усвідомити, що треба кінчати війну в Україні на західних умовах.

«Натомість путін подвоює своє прагнення здолати Україну у військовому відношенні та/або затягнути війну, мобілізувавши російську військово-промислову базу та відновлюючи різні схеми прихованої мобілізації для створення нової бойової могутності», — йдеться в черговому зведенні Інституту.

Навіть після візиту глави Китаю Сі Цзіньпіна до Москви путін «як і раніше відданий домогтися своїх цілей силою».

В інституті зазначили, що путіну не вдалося «заморозити» Україну, але від своїх цілей щодо України він не готовий відмовитися.

«Продовження російських наступальних операцій навколо Бахмута та Авдіївки, а також уздовж лінії фронту в Луганській та західній частині Донецької областей є ще одним показником того, що путін залишається відданим ідеї перемоги у затяжній війні», — йдеться у звіті.

Аналітики ISW зазначають, що путін не вживає військових заходів, які були б розумними, якби він серйозно ставився до пошуку компромісу шляхом переговорів.

Експерти вважають, що Україна має завдати якомога переконливішої поразки росії, після якої розпочнуться або переговори, або зафіксується лінія фронту, на якій «Київ та його західні союзники могли ефективно заморозити конфлікт самостійно, незалежно від рішень путіна».

Нагадаємо, після невдалого російського наступу керівництво росії вирішило зосередитися на обороні, щоб спробувати стримати контрнаступ ЗСУ, ймовірною метою якого стане перерізання сухопутного коридору до Криму. Для цього кремль прагне додатково залучити до 400 тисяч контрактників цього року. путін сподівається затягнути війну та дочекатися, коли у США та Європі знизиться підтримка України.

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