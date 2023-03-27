Втратив банківську картку: що робити пенсіонеру

Втрата банківської картки завжди загрожує ризиками. Якщо пенсіонер втратив банківську картку і на ній є гроші, вони можуть стати здобиччю шахраїв.

У разі втрати банківської картки, на яку надходила пенсія, насамперед слід її заблокувати, нагадали у Пенсійному фонді України.



Для цього пенсіонеру потрібно зателефонувати на гарячу лінію банку та повідомити про втрату картки.

Також можна заблокувати картку:

- через мобільний банкінг,

- через інтернет-банк,

- або особисто у відділенні банку.

Для отримання нової банківської картки для пенсійних виплат слід звернутися до найближчого відділення свого банку та замовити нову картку.

Зазвичай, нова карта «прив'язується» до існуючого банківського рахунку пенсіонера.

Якщо людина змінює рахунок у банку або сам банк, потрібно повідомити про це Пенсійний фонд або через будь-який зручний сервісний центр ПФУ, або через веб-портал електронних послуг, подавши заяву з оновленими реквізитами.

Нагадаємо, з 1 квітня українцям перерахують пенсії. У Пенсійному фонді розповіли на які суми розраховувати.

17

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Instagram