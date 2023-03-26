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З 1 квітня українцям перерахують пенсії: в ПФУ розповіли, на які суми розраховувати

19:47 26 березня 2023
Гривні

На початок квітня заплановано перерахунок пенсій для працюючих пенсіонерів.

Про це заявила в ефірі Національного телемарафону перша заступниця міністра соціальної політики Дарина Марчак, наголосивши, що це не індексація, а саме перерахунок.

«Індексація — це інструмент підвищення доходу найменш захищеній категорії громадян, яка не має зазвичай вже інших джерел доходу, крім пенсій. На відміну від них ті пенсіонери, які ще працюють, мають додаткове джерело надходжень у вигляді заробітної плати, і це дозволяє краще самостійно себе забезпечувати», — пояснила Марчак.

Перерахунок здійснюватимуть з урахуванням трудового стажу, який пенсіонери отримали з моменту попереднього перерахунку таких пенсій.

Наприклад, у пенсіонерів, які вийшли на пенсію у 2021 році, але продовжили працювати, за 2 останні роки страховий стаж збільшився на 24 місяці.

«Саме такі громадяни отримають у квітні перерахунок пенсії з оновленням страхового стажу, що впливає на розмір пенсії. Це все індивідуально», — додала перша заступниця міністра.

Нагадаємо, що на липень запланована індексація пенсій, призначених відповідно до Законів «Про державну службу», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус народного депутата України» та «Про наукову та науково-технічну діяльність» — держслужбовцям та науковцям. Виплати (без різноманітних надбавок) проіндексують на 19,7 відсотка.

Фото Pixabay

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