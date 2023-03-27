В Україні стартував другий етап проєкту видачі грошової допомоги: в Кабміні пояснили, хто може розраховувати на 16 тис. грн

У лютому Міністерство у справах ветеранів України спільно з Червоним Хрестом України запустило проєкт для підтримки ветеранів, які отримали інвалідність І або ІІ групи внаслідок війни. Наприкінці лютого було отримано перші 10 тисяч заяв.

Надалі можливість подачі заяв було тимчасово призупинено задля проведення моніторингу якості надання послуги, завершення процесу виплати коштів на банківські картки заявникам та удосконалення технічних процесів.

Але минулого тижня стартував другий етап спільного проєкту, повідомляє Міністерство у справах ветеранів України.

Наступні 15 тисяч заявників можуть подати заяву на отримання грошової допомоги через інформаційний ресурс Е-ветеран.

Хто може отримати грошову допомогу

Участь в проєкті можуть взяти громадяни України, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано статус особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи, та відомості про яких внесені до Єдиного державного реєстру ветеранів війни.

Особи з інвалідністю внаслідок війни І або ІІ групи можуть отримати грошову допомогу одноразово одним платежем на банківський рахунок заявника у розмірі 4 000 гривень на місяць. Виплати будуть здійснюватися протягом чотирьох місяців незалежно від отримання ними інших видів допомоги.

Як подати заяву на отримання грошової допомоги

Важливо: для того, щоб подати заявку, треба мати електронний підпис.

Зайдіть на сторінку веб-сайту eveteran.gov.ua.

Щоб розпочати, перейдіть за посиланням «Надання підтримки особам з інвалідністю внаслідок війни».

Пройдіть електронну ідентифікацію та автентифікацію з використанням інтегрованої системи електронної ідентифікації, електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

Перевірте своє прізвище, ім'я, по-батькові, реєстраційний номер облікової картки платника податків та зазначте свій міжнародний номер банківського рахунку IBAN, номер телефону та адресу електронної пошти.

Якщо у вас немає банківського гривневого рахунку, ви можете відкрити його в одному з банків на вибір та дізнатися його міжнародний номер IBAN. Якщо міжнародний номер банківського рахунку IBAN змінився, необхідно подати нову заяву.

Перед тим, як надіслати заяву, повторно перевірте свої дані та надайте згоду на обробку та передачу даних про себе для отримання грошової допомоги від міжнародної організації.

Заяву буде надіслано до Мінветеранів, де буде верифіковано наявність статусу ветерана війни — особи з інвалідністю І або ІІ групи заявника в Єдиному державному реєстрі ветеранів війни.

Якщо особа відповідає цьому критерію, тоді дані заявника передадуть до Червоного Хреста України для подальшої виплати грошової допомоги на вказаний у заяві банківський рахунок. Повідомлення про нарахування або відмову не буде надсилатися заявникам особисто з міркувань безпеки даних ветеранів війни.

Українським законодавством передбачені пільги для ветеранів та членів їхніх сімей. Нагадаємо, хто з членів сім’ї ветерана війни має право на пільги після його смерті.

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