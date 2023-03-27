Саме так діють терористи: Зеленський показав наслідки обстрілу окупантами Слов’янська

Після жахливого ракетного удару по центру Краматорська окупаційні війська сьогодні, 27 березня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені.

Відео наслідків удару в мережі опублікував президент Володимир Зеленський.

«Ще один день, який розпочався з тероризму рф. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ», — написав Зеленський під відео.

За словами очільника Української держави, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості (серед поранених є й дитина). Наразі на місці працюють усі служби, людям надається допомога, триває розбір завалів.

«Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії», — зазначив президент.

Своєю чергою очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що унаслідок ракетної атаки було зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Ворог вдарив по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.

Нагадаємо, нині на Донеччині щодня з'являються жертви російських атак серед цивільних мешканців. З Авдіївки, яка нині є новим епіцентром боїв, вже організовано евакуацію.

Фото t. me/pavlokyrylenko_donoda/

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