Саме так діють терористи: Зеленський показав наслідки обстрілу окупантами Слов’янська
Після жахливого ракетного удару по центру Краматорська окупаційні війська сьогодні, 27 березня обстріляли Слов'янськ Донецької області. Внаслідок атаки є жертва та поранені.
Відео наслідків удару в мережі опублікував президент Володимир Зеленський.
«Ще один день, який розпочався з тероризму рф. Держава-агресор обстріляла наш Слов’янськ», — написав Зеленський під відео.
За словами очільника Української держави, є загиблий і постраждалі різного ступеня тяжкості (серед поранених є й дитина). Наразі на місці працюють усі служби, людям надається допомога, триває розбір завалів.
«Ворог повинен знати: Україна не пробачить знущання з наших людей, не пробачить цих смертей і поранень. Усі російські терористи будуть розбиті. Відповідальність понесуть усі, хто причетний до цієї агресії», — зазначив президент.
Своєю чергою очільник Донецької ОВА Павло Кириленко додав, що унаслідок ракетної атаки було зруйновані адміністративні та офісні будівлі, 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Ворог вдарив по центру міста близько 10:30 двома ракетами С300.
Нагадаємо, нині на Донеччині щодня з'являються жертви російських атак серед цивільних мешканців. З Авдіївки, яка нині є новим епіцентром боїв, вже організовано евакуацію.
Фото t. me/pavlokyrylenko_donoda/445
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