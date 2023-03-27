Новий Бахмут: з Авдіївки розпочалась евакуація

З Авдіївки, яка вже тривалий час перебуває під постійними обстрілами російських окупантів, вивозять комунальні служби та за два дні відключать мобільний зв'язок.

Про це повідомив голова Авдіївської державної військової адміністраціі Віталій Барабаш.

«Шкода це визнавати, та Авдіївка все більше стає схожою на місцевість з постапокаліптичних фільмів або … на геть зруйновану р@шистами Мар’їнку. Місячний пейзаж малюють росіяни ракетами на нашій землі — день у день старанніше. Тому прийнято непросте рішення щодо евакуації з Авдіївки решти наших героїв — комунальників, які хоч якось намагались підтримувати чистоту і життєдіяльність міста», — написав він.

Барабаш наполегливо призвав виїжджати з Авдіївки.

«Адже російські ракети і снаряди не шкодують нікого і нічого, яких би поглядів ви не дотримувались! Гаряча лінія евакуаційної групи „Білий Янгол“ на Авдіївському напрямку — 066 56 19 102. Або звертайтеся до Авдіївського УСЗН за номером: 956 004 026. Телефонуйте або повідомляйте нам чи волонтерам! Вивеземо і заселимо в більш безпечному місці всіх!» — додав керівник міста.

Нагадаємо, у неділю, 26 березня, російські окупанти завдали авіаудару по двох багатоповерхівках в Авдіївці. Ворог застосовує артилерію та «Гради», у тому числі касетні боєприпаси.

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